कितनी पढ़ी-लिखी हैं बिग बॉस फेम मनीषा रानी? 'राइज एंड फॉल' में उड़ा रही गर्दा

Manisha Rani in Rise and Fall Show: रियलिटी टीवी आज सिर्फ एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं, बल्कि इसमें हिस्सा लेने वाले सेलेब्स की निजी जिंदगी, संघर्ष और सफर के बारे में भी जानने का जरिया बन चुका है. ऐसे में इन दिनों अशनीर ग्रोवर का शो 'राइज एंड फॉल' काफी चर्चाओं में है, जहां मशहूर चेहरे एक-दूसरे को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं. इसमें मनोरंजन तो भरपूर है ही, लेकिन आपसी संघर्ष भी है. ऐसी ही एक कन्टेस्टेंट है बिहार के मुंगेर की मनीषा रानी, जिन्होंने बिग बॉस ओटीटी में अपनी पहचान बनाई और आज सभी के दिलों पर राज करती है. फिलहाल वो 'राइज एंड फॉल' में नजर आ रही है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि मनीषा रानी कितनी पढ़ी-लिखी हैं? नहीं, तो आइए आपको बताते हैं.

कितनी पढ़ी-लिखी है मनीषा रानी?

'बिग बॉस ओटीटी 2' के बाद अब 'राइज एंड फॉल' में वाइल्डकार्ड बनकर आई मनीषा रानी बिहार के मुंगेर से हैं. उन्होंने वहीं से स्कूली पढ़ाई पूरी की. डांसिंग और एक्टिंग का शौक उन्हें कोलकाता ले गया, जहां उन्होंने छोटे-मोटे डांस प्रोजेक्ट्स में काम किया. बैकग्राउंड डांसर के तौर पर शुरुआत करने वाली मनीषा आज लाखों फैंस की फेवरेट हैं. इंस्टाग्राम पर मनीषा रानी के कुल 13.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं. वह आए दिन अपनी लेटेस्ट तस्वीरें और वीडियोज इंस्टा पर शेयर करती रहती हैं. बता दें, उन्होंने 2023 में रियलिटी शो 'बिग बॉस ओटीटी सीजन 2' में भाग लिया था और काफी सुर्खियां बंटोरी थीं. इतना ही नहीं, मनीषा रानी ने झलक दिखला जा 11 का खिताब भी अपने नाम किया है. मनीषा वाइल्डकार्ड कंटेस्टेंट के रूप में शो में शामिल हुई थीं.

इन पॉपुलर चेहरों ने भी किया कमाल

'राइज एंड फॉल' के अन्य कंटेस्टेंट की बात करें तो, धनश्री वर्मा क्रिकेटर युजवेंद्र चहल की पूर्व पत्नी हैं. वह अब अपने डांसिंग टैलेंट से लोगों का दिल जीत रही हैं, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि वह डेंटिस्ट भी हैं. उन्होंने नवी मुंबई के डिवाई पाटिल यूनिवर्सिटी से डेंटल की पढ़ाई की है. डिग्री लेने के बाद उन्होंने बतौर डेंटिस्ट काम शुरू किया, लेकिन डांस के प्रति लगाव ज्यादा होने के कारण उन्होंने वह काम छोड़ दिय. यूट्यूब पर उन्होंने डांस वीडियोज बनाने शुरू किए और आज एक जानी-मानी कोरियोग्राफर बन चुकी हैं. तो वहीं, कॉमेडी की दुनिया का जाना-पहचाना चेहरा कीकू शारदा भी काफी पढ़े-लिखे हैं. उन्होंने मुंबई के डॉन बॉस्को हाई स्कूल से स्कूलिंग की और नर्सी मोनजी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया. इसके बाद चेतना इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज से पीजीडीबीएम (पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट) भी किया. पढ़ाई में तेज कीकू ने आखिरकार कैमरा और कॉमेडी को अपना करियर चुना.