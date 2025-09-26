Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2937904
Zee Bihar JharkhandBH Munger

शर्मनाक! प्रेमी संग भागी थी नाबालिग भांजी, मिलने पर सगे मामा ने ही किया दुष्कर्म

Munger News: मुंगेर से रिश्ते को शर्मासार करने वाली खबर सामने आई है. नाबालिग भांजी अपने प्रेमी संग भाग गई था, जिसके बाद उसके सगे मामा ने उसे ढूंढा और फिर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 26, 2025, 07:49 PM IST

Trending Photos

शर्मनाक! प्रेमी संग भागी थी नाबालिग भांजी, मिलने पर सगे मामा ने ही किया दुष्कर्म
शर्मनाक! प्रेमी संग भागी थी नाबालिग भांजी, मिलने पर सगे मामा ने ही किया दुष्कर्म

Munger News: असरगंज थाना क्षेत्र के एक गांव में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, यहां एक 34 वर्षीय शादी शुदा मामा ने अपनी ही 17 वर्षीय नाबालिग भांजी के साथ दुष्कर्म किया. पुलिस ने आरोपी मामा को गिरफ्तार कर लिया है. जानकारी के अनुसार, नाबालिग भांजी अपने गांव के एक प्रेमी के साथ भाग गई थी, जब दिल्ली में रह रहे परिजनों को इसकी जानकारी मिली, तो उन्होंने अपने भाई (नाबालिग के मामा) को फोन कर पूरा मामला बताया. इसके बाद मामा ने नाबालिग की खोजबीन की और उसे अपने घर ले आया.

आक्रोशित मामा ने किया दुष्कर्म

इसी दौरान देर रात उसका प्रेमी भी घर पर पहुंच गया, जिससे मामा आक्रोशित हो गया और भांजी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया, हालांकि घटना के समय आरोपी की पत्नी घर में मौजूद नहीं थी. किसी तरह नाबालिग के हाथ फोन लगा और उसने असरगंज थाने को फोन कर पूरी घटना की जानकारी दी. सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार राय, अपर थाना अध्यक्ष मो. हसीब, पी एस आई नेहा कुमारी और राहुल कुमार के साथ मौके पर पहुंचे और आरोपी मामा को गिरफ्तार कर थाने ले आए. जिसके बाद एफएसएल टीम को बुलाया गया जंहा कई साक्ष्य इकट्ठा किए गए.

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: क्या अगले शिवपाल यादव तो साबित नहीं हो जाएंगे तेज प्रताप यादव या दिखाएंगे करिश्मा?

पुलिस ने मामला किया दर्ज 

इधर पुलिस ने पीड़िता के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कर लिया है, जिसमें पीड़िता ने अपने मामा पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है. पुलिस ने नाबालिग को पुलिस अभिरक्षा में मेडिकल जांच एवं न्यायालय में बयान दर्ज करने के लिए मुंगेर भेज दिया है. साथ ही, गिरफ्तार आरोपी चंद्रशेखर कुमार को भी मुंगेर जेल भेज दिया गया है. इस संबंध में सीडीपीओ सिंधु शेखर सिंह ने बताया कि असरगंज थाना क्षेत्र में एक 17 वर्षीय नाबालिग के साथ उसके नजदीकी रिश्तेदार ने दुष्कर्म किया है. घटना को लेकर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. पीड़िता को मेडिकल जांच एवं कोर्ट में बयान के लिए भेजा गया है. कांड के एकमात्र आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. 

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Munger NewsRape casecrime news

Trending news

Bihar News
चुनाव से पहले महिलाओं के खाते में पैसे भेजना उनका अपमान: कृष्णा अल्लावरु
amit shah
बिहार चुनाव फतह करने के लिए अमित शाह ने चंपारण में कार्यकर्ताओं को दिया गुप्त मंत्र
PM Modi
PM मोदी ने 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' के लाभार्थियों से की बात
Rani Chatterjee
जिम करने की कोई उम्र नहीं होती, रानी चटर्जी ने हेटर्स को दिया करारा जवाब
Bihar News
डेढ़ साल में हिट एंड रन के 1626 मामलों में दिया गया 84.19 करोड़ रुपये मुआवजा
Bihar News
अशोक चौधरी ने की 'महिला रोजगार योजना' की तारिफ
Nawada News
Nawada News: पोती से छेड़खानी का किया विरोध, तो बुजुर्ग को उतारा मौत के घाट
Bihar politics
मुफ्त बिजली से लेकर महिला सशक्तिकरण तक सरकार की बड़ी उपलब्धियां: दिलीप जायसवाल
Bihar News
बिहार में ग्रामीण सड़कों का विकास: शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका तक पहुंच हुआ आसान
NDA
1 करोड़ बिहारियों को नौकरी देने के लिए मिशन मोड में काम करेगी नीतीश सरकार
;