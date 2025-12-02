Munger News: विदाई के बाद ससुराल नहीं, पहले परीक्षा हॉल गई संजना, दी एलएलबी की परीक्षा

मुंगेर जिले के आर डी एंड डी जे कॉलेज में मंगलवार को एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. बांका की रहने वाली एक नई दुल्हन विदाई के तुरंत बाद अपने ससुराल जाने की बजाय परीक्षा देने कॉलेज पहुंची. शादी के अगले ही दिन दुल्हन संजना शर्मा ने अपनी पढ़ाई को प्राथमिकता देते हुए परीक्षा केंद्र पहुंचकर अपना पर्चा पूरा किया और फिर अपने पति के साथ पटना ससुराल के लिए निकल गई.

संजना शर्मा, बांका जिले के राजगृह बुद्ध कॉलनी निवासी मनोज कुमार शर्मा की पुत्री हैं. उनकी शादी पटना खुसरूपुर निवासी सत्य प्रकाश शर्मा से सोमवार को पूरे रीति रिवाज और परंपरा के साथ हुई थी. अगले ही दिन संजना की एलएलबी चौथे सेमेस्टर की परीक्षा थी, जिसके लिए उन्हें मुंगेर स्थित आर डी एंड डी जे कॉलेज पहुंचना था. परिवार और ससुराल पक्ष से पूरी सहमति मिलने के बाद विदाई के तुरंत बाद संजना सीधे परीक्षा हॉल पहुंचीं.

कॉलेज पहुंचने पर संजना को दुल्हन के जोड़े में परीक्षा देने आते देखकर शिक्षक और छात्र बेहद उत्साहित नजर आए. कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रो. बिजेंद्र कुमार ने इसे महिला सशक्तिकरण का उदाहरण बताते हुए कहा कि शादी के अगले दिन परीक्षा देना एक मजबूत संदेश देता है कि आज की महिलाएं अपने करियर को लेकर पहले से ज्यादा जागरूक हैं. उन्होंने कहा कि यह समाज के लिए भी एक सीख है कि महिलाएं घर की जिम्मेदारियों के साथ शिक्षा और करियर में भी आगे बढ़ सकती हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

संजना के पिता मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि सोमवार को शादी के बाद मंगलवार सुबह उनकी बेटी की परीक्षा थी. ससुराल पक्ष ने भी संजना की इच्छा का सम्मान किया और उन्हें पहले परीक्षा दिलाने का निर्णय लिया. पिता ने खुशी जताई कि उनकी बेटी ऐसे परिवार में गई है जहां उसकी पढ़ाई को प्राथमिकता दी गई. उन्होंने ससुराल पक्ष का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सहयोग उनकी बेटी के आत्मविश्वास को और मजबूत करेगा.

ये भी पढ़ें- बोर्ड एग्जाम देने की उम्र, बना क्रिकेट का शहंशाह, वैभव सूर्यवंशी ने जड़ा तीसरा शतक

संजना एमए इंग्लिश ऑनर्स करने के बाद एलएलबी की पढ़ाई कर रही हैं. उनके पति सत्य प्रकाश शर्मा सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं. 30 नवंबर को हल्दी हुई, 1 दिसंबर को मंडप पूजन और उसी दिन विवाह संपन्न हुआ. परीक्षा पूरा करने के बाद संजना अपने पति के साथ पटना रवाना हुईं, जहां शाम को उनका रिसेप्शन आयोजित है.