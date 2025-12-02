Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3026813
Zee Bihar JharkhandBH Munger

Munger News: विदाई के बाद ससुराल नहीं, पहले परीक्षा हॉल गई संजना, दी एलएलबी की परीक्षा

मुंगेर में एक नई दुल्हन ने उदाहरण पेश किया जब वह विदाई के तुरंत बाद एलएलबी की परीक्षा देने कॉलेज पहुंची. सोमवार को शादी होने के बावजूद उसने अपनी पढ़ाई को महत्व दिया. ससुराल पक्ष ने भी उसकी इच्छा का सम्मान किया और पूरा सहयोग दिया. परीक्षा पूरा करने के बाद वह अपने पति के साथ ससुराल पटना चली गई, जहां शाम को उनका रिसेप्शन था.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 02, 2025, 10:14 PM IST

Trending Photos

मुंगेर में अनोखी मिसाल बनी संजना
मुंगेर में अनोखी मिसाल बनी संजना

मुंगेर जिले के आर डी एंड डी जे कॉलेज में मंगलवार को एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. बांका की रहने वाली एक नई दुल्हन विदाई के तुरंत बाद अपने ससुराल जाने की बजाय परीक्षा देने कॉलेज पहुंची. शादी के अगले ही दिन दुल्हन संजना शर्मा ने अपनी पढ़ाई को प्राथमिकता देते हुए परीक्षा केंद्र पहुंचकर अपना पर्चा पूरा किया और फिर अपने पति के साथ पटना ससुराल के लिए निकल गई.

संजना शर्मा, बांका जिले के राजगृह बुद्ध कॉलनी निवासी मनोज कुमार शर्मा की पुत्री हैं. उनकी शादी पटना खुसरूपुर निवासी सत्य प्रकाश शर्मा से सोमवार को पूरे रीति रिवाज और परंपरा के साथ हुई थी. अगले ही दिन संजना की एलएलबी चौथे सेमेस्टर की परीक्षा थी, जिसके लिए उन्हें मुंगेर स्थित आर डी एंड डी जे कॉलेज पहुंचना था. परिवार और ससुराल पक्ष से पूरी सहमति मिलने के बाद विदाई के तुरंत बाद संजना सीधे परीक्षा हॉल पहुंचीं.

कॉलेज पहुंचने पर संजना को दुल्हन के जोड़े में परीक्षा देने आते देखकर शिक्षक और छात्र बेहद उत्साहित नजर आए. कॉलेज के प्रधानाचार्य प्रो. बिजेंद्र कुमार ने इसे महिला सशक्तिकरण का उदाहरण बताते हुए कहा कि शादी के अगले दिन परीक्षा देना एक मजबूत संदेश देता है कि आज की महिलाएं अपने करियर को लेकर पहले से ज्यादा जागरूक हैं. उन्होंने कहा कि यह समाज के लिए भी एक सीख है कि महिलाएं घर की जिम्मेदारियों के साथ शिक्षा और करियर में भी आगे बढ़ सकती हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

संजना के पिता मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि सोमवार को शादी के बाद मंगलवार सुबह उनकी बेटी की परीक्षा थी. ससुराल पक्ष ने भी संजना की इच्छा का सम्मान किया और उन्हें पहले परीक्षा दिलाने का निर्णय लिया. पिता ने खुशी जताई कि उनकी बेटी ऐसे परिवार में गई है जहां उसकी पढ़ाई को प्राथमिकता दी गई. उन्होंने ससुराल पक्ष का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सहयोग उनकी बेटी के आत्मविश्वास को और मजबूत करेगा.

ये भी पढ़ें- बोर्ड एग्जाम देने की उम्र, बना क्रिकेट का शहंशाह, वैभव सूर्यवंशी ने जड़ा तीसरा शतक

संजना एमए इंग्लिश ऑनर्स करने के बाद एलएलबी की पढ़ाई कर रही हैं. उनके पति सत्य प्रकाश शर्मा सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं. 30 नवंबर को हल्दी हुई, 1 दिसंबर को मंडप पूजन और उसी दिन विवाह संपन्न हुआ. परीक्षा पूरा करने के बाद संजना अपने पति के साथ पटना रवाना हुईं, जहां शाम को उनका रिसेप्शन आयोजित है.

TAGS

Munger News

Trending news

Vaibhav Suryavanshi Net Worth
'खेल-खेल में' वैभव सूर्यवंशी बने स्टार, जाने कितनी संपत्ति के हैं मालिक?
Vaibhav Suryavanshi
बोर्ड एग्जाम देने की उम्र, बना क्रिकेट का शहंशाह, वैभव सूर्यवंशी ने जड़ा तीसरा शतक
rajbhavan
जहां से अंग्रेजों ने पूरे बिहार पर हुकूमत की, अब उसकी पहचान खुद बदल गई
Hajipur News
Hajipur News: शोरूम का शीशा टूटने पर भीड़ ने युवक को छत से फेंका, कुत्ते से कटवाया
Bihar Raj Bhavan
भूल जाइए राजभवन को, अब बिहार लोक भवन कहने की आदत डाल लीजिए
Pappu Yadav
5 दिसंबर को बुलडोजर आया तो मेरी लाश से होकर गुजरना पड़ेगा: पप्पू यादव
Sonepur mela
सोनपुर मेले में इन छात्रों के लिए लगा स्टॉल, नामांकन प्रक्रिया की मिल रही जानकारी
Bihar News
बिहार के भरोसे देश का विपक्ष! पिछले 3 साल में इन मुद्दों ने ऑक्सीजन का काम किया
Muzaffarpur News
48 घंटे के उपवास पर देशभर के लोको पायलट, काम जारी रखते हुए जताया विरोध
Bihar News
बिहार में हुआ बड़ा टैलेंट सर्च टेस्ट, 96000 से ज्यादा छात्रों ने दी परीक्षा