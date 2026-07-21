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पति देखता रह गया और प्रेमी ले उड़ा दुल्हन, मुंगेर के चर्चित किडनैपिंग कांड का खुला राज, शादी का वीडियो वायरल

Munger News: मुंगेर में नवविवाहिता अपहरण का मामला फर्जी निकला. प्रेमी संग दुल्हन फरार हुई थी. अब दोनों ने शादी का वीडियो वायरल किया है.

Edited By:Shailendra Reported By:Zee Bihar-Jharkhand Web Team
Published: Jul 21, 2026, 11:00 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 11:00 PM IST
पति देखता रह गया और प्रेमी ले उड़ा दुल्हन, मुंगेर के चर्चित किडनैपिंग कांड का खुला राज, शादी का वीडियो वायरल
Image Credit: प्रेमी जोड़े ने वीडियो जारी कर किया शादी का दावा (Video Grab)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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