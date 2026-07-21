/पति देखता रह गया और प्रेमी ले उड़ा दुल्हन, मुंगेर के चर्चित किडनैपिंग कांड का खुला राज, शादी का वीडियो वायरल

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मुंगेर जिला के जमालपुर-मुंगेर मुख्य मार्ग पर नौलक्खा हवाई अड्डे के समीप सोमवार देर शाम ई-रिक्शा से पति और परिवार के साथ लौट रही नवविवाहिता के हथियार के बल पर अपहरण का मामला अब प्रेम प्रसंग में बदल गया है. जांच में पता चला कि लड़की ने खुद प्लान बनाकर प्रेमी के साथ फरारी की थी. प्रेमी जोड़े ने वीडियो जारी कर शादी करने का दावा भी किया है.
मामला हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र के रामबिहारीपुर गांव के बिट्टू उर्फ आदित्य यादव और गंगटी गांव निवासी राजेंद्र साह की पुत्री अर्चना कुमारी से जुड़ा है. अर्चना की शादी 29 जून, 2026 को भागलपुर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के अब्जुगंज निवासी आनंद कुमार से तारापुर के एक होटल में हुई थी. शादी के एक सप्ताह बाद अर्चना मायके आई थी. इसी दौरान प्रेमी बिट्टू ने उसकी मांग में सिंदूर डाल दिया था. विवाद के बाद 112 की पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को समझाकर घर भेज दिया था.
कुछ दिन बाद पति आनंद कुमार परिवार के साथ ससुराल पहुंचा और अर्चना को विदा कराकर ले गया. सोमवार को अर्चना पति, ननद और अन्य परिजनों के साथ मुंगेर मछली तालाब घूमने गई थी. वापसी में नौलक्खा हवाई अड्डे के पास अर्चना के इशारे पर ही पूरी घटना को अंजाम दिया गया.
घटना के बाद आनंद ने पुलिस को बताया कि तीन बाइक पर सवार आठ युवकों ने हथियार के बल पर पत्नी का अपहरण कर लिया. सूचना पर एसपी सैयद इमरान मसूद के निर्देश पर जमालपुर, कासिम बाजार और सफियासराय थाना पुलिस ने रातभर छानबीन की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली.
जांच में पुलिस को प्रेमी जोड़े का वीडियो और फोटो मिले हैं जिसमें दोनों शादी करते दिख रहे हैं. एसपी ने बताया कि अब तक किसी पक्ष ने लिखित या मौखिक शिकायत नहीं दी है. आवेदन मिलने पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी.
लड़की के पिता राजेंद्र साह ने कहा कि दामाद की बहन ने सुबह घटना की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि धूमधाम से शादी की थी. दहेज में सामान, पैसे और गहने दिए. अब दामाद केस करने को तैयार नहीं हैं. परिवार से बात कर कानूनी कार्रवाई करेंगे.
रिपोर्ट: प्रशांत कुमार