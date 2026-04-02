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लुधियाना में कुल्हाड़ी से हत्या कर बिहार में छिपे थे कातिल, पंजाब पुलिस ने जमालपुर से दबोचा

पंजाब के लुधियाना में 29 मार्च को परमेंद्र तिवारी की कुल्हाड़ी मारकर हत्या करने वाले दो आरोपियों को मुंगेर के जमालपुर से गिरफ्तार किया गया है. आरोपी विजय कुमार और लकी कुमार लुधियाना के ही निवासी हैं और वारदात के बाद जमालपुर के सदर बाजार में छिपे थे.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 02, 2026, 11:19 PM IST

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मुंगेर में पंजाब पुलिस का बड़ा एक्शन
मुंगेर में पंजाब पुलिस का बड़ा एक्शन

बिहार के मुंगेर जिले के जमालपुर में उस समय हलचल मच गई, जब पंजाब पुलिस की एक विशेष टीम भारी दलबल के साथ आरोपियों की तलाश में पहुंची. मामला लुधियाना में हुई एक सनसनीखेज हत्या से जुड़ा है. बीते 29 मार्च को लुधियाना के कून कुलाम थाना क्षेत्र में 50 वर्षीय परमेंद्र तिवारी की कुल्हाड़ी मारकर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. इस वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी फरार होकर बिहार के जमालपुर में शरण लिए हुए थे. गुरुवार को लुधियाना ईस्ट के एसीपी (ACP) सुमित सूद के नेतृत्व में पंजाब पुलिस की टीम सड़क मार्ग से जमालपुर पहुंची और स्थानीय पुलिस व एसटीएफ के सहयोग से दोनों हत्यारोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की.

किराएदारों ने ही रची थी मकान मालिक की मौत की साजिश
लुधियाना ईस्ट के एसीपी सुमित सूद ने घटना का विस्तृत ब्यौरा देते हुए बताया कि मृतक परमेंद्र तिवारी एक संपन्न परिवार से ताल्लुक रखते थे. वारदात वाले दिन, यानी 29 मार्च की शाम करीब 6:30 बजे, वे अपने आवास के बाहर कुर्सी पर बैठे हुए थे. तभी उन पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला किया गया. इलाज के दौरान अस्पताल में उनकी मौत हो गई. जांच में पता चला कि परमेंद्र ने अपने ही मकान में दो लड़कों को किराए पर रखा था. हत्या की घटना के ठीक बाद से वे दोनों किराएदार गायब थे, जिससे पुलिस का शक उन पर गहरा गया. पुलिस ने तत्काल उनके मोबाइल नंबरों को सर्विलांस पर डाल दिया, जिससे उनकी लोकेशन बिहार के मुंगेर जिले के जमालपुर में मिली.

जमालपुर पुलिस और एसटीएफ के साथ चला साझा ऑपरेशन
आरोपियों की लोकेशन ट्रेस होने के बाद पंजाब पुलिस ने बिहार पुलिस और मुंगेर एसपी से संपर्क साधा. आरोपियों की तस्वीरें और अन्य जानकारी साझा की गई. इसके बाद जमालपुर थाना पुलिस और एसटीएफ (STF) की टीम सक्रिय हो गई. जमालपुर के सदर बाजार इलाके में सघन छापेमारी कर दोनों आरोपियों को धर दबोचा गया. गिरफ्तारी के वक्त जमालपुर के प्रभारी थानाध्यक्ष टीपू सुल्तान भी मौजूद थे. पकड़े गए दोनों आरोपी मूल रूप से पंजाब के ही रहने वाले हैं, जो पुलिस से बचने के लिए बिहार भाग आए थे. उनकी पहचान लुधियाना के मछीवाड़ा थाना क्षेत्र निवासी विजय कुमार (पिता जय सिंह) और लकी कुमार (पिता महेंद्र प्रसाद) के रूप में हुई है.

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ट्रांजिट रिमांड पर पंजाब ले जाए गए दोनों हत्यारोपी
जमालपुर के सदर बाजार से पकड़े गए इन दोनों शातिर अपराधियों को मुंगेर की सक्षम अदालत में पेश किया गया. पंजाब पुलिस ने अदालत से आरोपियों को लुधियाना ले जाने के लिए ट्रांजिट रिमांड की मांग की. कोर्ट की अनुमति मिलने के बाद लुधियाना ईस्ट के एसीपी सुमित सूद, कून कुलाम के थानाध्यक्ष दलबीर सिंह और टिब्बा थानाध्यक्ष बलवीर सिंह के साथ आरोपियों को लेकर पंजाब रवाना हो गए. पंजाब पुलिस ने त्वरित सहयोग के लिए मुंगेर पुलिस का आभार जताया है. अब लुधियाना में इन दोनों आरोपियों से पूछताछ कर हत्या के पीछे के असली मकसद का खुलासा किया जाएगा.

इनपुट- प्रशांत कुमार

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