कोलकाता में रहकर कर रहे थे मजदूरी

शव गांव पहुंचने की सूचना मिलते ही हेमजापुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक व्यवस्था की. स्थानीय जनप्रतिनिधि, समाजसेवी और ग्रामीण बड़ी संख्या में मृतक के घर पहुंचे और शोकाकुल परिवार को ढांढस बंधाया. सभी ने सरकार से पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को रोजगार देने की मांग की. मिली जानकारी के अनुसार, मिर्जाचक लगमा निवासी राजेंद्र राम अपने पांच बेटों- रोहित कुमार (28), सोहित कुमार (26), मनु कुमार (24), मानिक चंद (20) और घी कुमार (18) के साथ कोलकाता में रहकर मजदूरी करते थे. इनके साथ उनके भाई पप्पू राम का 19 वर्षीय पुत्र श्रीचन भी एक निजी निर्माण कंपनी में कार्यरत था. परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण सभी युवक रोजगार की तलाश में कोलकाता गए थे और वहीं निर्माणाधीन गोदाम में मजदूरी कर अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहे थे.