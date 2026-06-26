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पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के तारातला क्षेत्र में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने से हुए भीषण हादसे ने मुंगेर जिले के परिवारों की खुशियां छीन लीं. इस दर्दनाक दुर्घटना में धरहरा प्रखंड के हेमजापुर पंचायत अंतर्गत मिर्जाचक लगमा और मानगढ़ गांव के कई मजदूर मलबे में दब गए. हादसे में दो मजदूरों की इलाज के दौरान मौत हो चुकी है, जबकि एक युवक अब भी लापता है. घटना के बाद पूरे क्षेत्र में मातम का माहौल है. शुक्रवार (26 जून, 2026) को 18 वर्षीय मजदूर घी कुमार का शव जैसे ही मिर्जाचक लगमागांव पहुंचा, पूरा गांव शोक में डूब गया. अंतिम दर्शन के लिए ग्रामीणों की भारी भीड़ मृतक के घर पर उमड़ पड़ी. शव पहुंचते ही परिजनों की चीख-पुकार से वातावरण गमगीन हो गया. मां मीरा देवी अपने जवान बेटे का शव देखते ही बेसुध होकर बार-बार बेहोश हो रही थीं.
कोलकाता में रहकर कर रहे थे मजदूरी
शव गांव पहुंचने की सूचना मिलते ही हेमजापुर थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक व्यवस्था की. स्थानीय जनप्रतिनिधि, समाजसेवी और ग्रामीण बड़ी संख्या में मृतक के घर पहुंचे और शोकाकुल परिवार को ढांढस बंधाया. सभी ने सरकार से पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को रोजगार देने की मांग की. मिली जानकारी के अनुसार, मिर्जाचक लगमा निवासी राजेंद्र राम अपने पांच बेटों- रोहित कुमार (28), सोहित कुमार (26), मनु कुमार (24), मानिक चंद (20) और घी कुमार (18) के साथ कोलकाता में रहकर मजदूरी करते थे. इनके साथ उनके भाई पप्पू राम का 19 वर्षीय पुत्र श्रीचन भी एक निजी निर्माण कंपनी में कार्यरत था. परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण सभी युवक रोजगार की तलाश में कोलकाता गए थे और वहीं निर्माणाधीन गोदाम में मजदूरी कर अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहे थे.
जानें कब हुआ ये दर्दनाक हादसा
बुधवार (24 जून, 2026) को तारातला स्थित निर्माणाधीन गोदाम में कार्य के दौरान अचानक छत भरभराकर गिर गई. छत गिरते ही वहां अफरातफरी मच गई और कई मजदूर मलबे के नीचे दब गए. सूचना मिलने पर स्थानीय प्रशासन, दमकल विभाग और बचाव दल ने कई घंटों तक राहत एवं बचाव अभियान चलाकर मजदूरों को बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया. हादसे में गंभीर रूप से घायल घी कुमार ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. वहीं, श्रीचन अब भी लापता है, जिसकी तलाश जारी है. अन्य घायल मजदूरों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है. घटना के बाद से मिर्जाचक लगमा और मानगढ़ गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है. ग्रामीणों ने राज्य सरकार और जिला प्रशासन से मृतकों के आश्रितों को उचित मुआवजा, घायलों के समुचित इलाज की व्यवस्था तथा लापता युवक की जल्द से जल्द तलाश कराने की मांग की है.
रिपोर्ट: प्रशांत कुमार