Munger News: ट्रेन की चपेट में आने से कटा मजदूर का पैर, गंभीर स्थिति में चल रहा इलाज
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2886664
Zee Bihar JharkhandBH Munger

Munger News: ट्रेन की चपेट में आने से कटा मजदूर का पैर, गंभीर स्थिति में चल रहा इलाज

Munger News: मुंगेर के जमालपुर-भागलपुर रेल खंड के पाटम हॉल्ट के पास एक दर्दनाक हादसा हो गया. बताया जा रहा है कि वहां ट्रेन की चपेट में आने से एक मजदूर का बाया पैर कट गया है. फिलहाल गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती करारा गया है.

Edited By:  Shubham Raj|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 18, 2025, 07:23 PM IST

Trending Photos

मुंगेर में ट्रेन से कट गया मजदूर का पैर
मुंगेर में ट्रेन से कट गया मजदूर का पैर

Munger News: बिहार के मुंगेर के जमालपुर-भागलपुर रेल खंड के पाटम हॉल्ट के पास डीएमयू ट्रेन की चपेट में आने से एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल अवस्था में उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल मुंगेर में भर्ती कराया गया है, जहां चिकित्सक ने प्राथमिकी उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया है. घायल व्यक्ति की पहचान भगवान  मंडल के बेटे कन्हैया मंडल के रूप में की गई है.

यह भी पढ़ें: Munger News: दो जगह, दो घटना, पानी में डूबने से 2 लोगों की मौत

घटना के संबंध में जानकारी देते हुए घायल के परिजन ने बताया कि पाटम हॉल के पास काम कर रोज की तरह घर जा रहे थे, तभी डीएमयू ट्रेन में चढ़ने के दौरान कन्हैया मंडल पायदान पर लटका हुआ था. अधिक भीड़ रहने के कारण वह चलती ट्रेन से नीचे गिर गया, जहां वह घसीटते हुए प्लेटफार्म और ट्रेन के बीच में आ गया. जिससे कि वह गंभीर रूप से घायल हो गया. इस घटना में कन्हैया मंडल का बाय पैर कट गया है. आनन-फानन में स्थानीय ग्रामीण और आस-पास के लोगों के द्वारा घटना की जानकारी डायल 112 पुलिस को दी गई.

पुलिस एवं स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा के सहयोग से घायल को इलाज के लिए सदर हॉस्पिटल मुंगेर में भर्ती कराया गया. वहीं इमरजेंसी में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर हेमंत कपूर ने बताया कि डायल 112 पुलिस के द्वारा घायल को इलाज के लिए लाया गया है, जहां स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है. घायल व्यक्ति का बाया पैर कट गया है. जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है.

इनपुट- प्रशांत कुमार

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

Munger NewsBihar trainBihar News

Trending news

Bihar SIR
बिहार SIR पर चुनाव आयोग ने कहा- विपक्ष की ओर से अभी तक नहीं मिली कोई आपत्ति
Jan Suraaj
पटना में जन सुराज नेता रवि नारायण सिंह पर जानलेवा हमला, हमलावर पिस्टल लहराकर भागे
Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के डीजीपी नियुक्ति विवाद पर सुनवाई से इंकार किया
Nityanand Rai
NDA सरकार में बनीं सड़कों पर वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे राहुल-तेजस्वी: नित्यानंद र
patna news
पटना में एसटीईटी की मांग को लेकर छात्र सड़कों पर, डाक बंगला चौराहे पर मचा बवाल
Buxar News
Buxar News: 'नो रोड नो वोट', डुभा गंगवली गांव के लोगों का गुस्सा आया सामने
Begusarai News
बेगूसराय में BPSC शिक्षिका ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, इलाके में मचा हड़कंप
Nalanda News
सीएम के आने से पहले उनके गृह क्षेत्र में महिला की गोली मारकर हत्या, वारदात से हड़कंप
Lalu Prasad Yadav
लालू ने लोकसभा चुनाव में 'दूल्हा' बनने को कहा था, राहुल विधानसभा चुनाव में बन गए!
Chirag Paswan
जब कांग्रेस सत्ता में थी, तो उन्हें चुनाव आयोग से कोई आपत्ति नहीं रही: चिराग पासवान
;