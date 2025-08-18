Munger News: ट्रेन की चपेट में आने से कटा मजदूर का पैर, गंभीर स्थिति में चल रहा इलाज

Munger News: बिहार के मुंगेर के जमालपुर-भागलपुर रेल खंड के पाटम हॉल्ट के पास डीएमयू ट्रेन की चपेट में आने से एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया. घायल अवस्था में उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल मुंगेर में भर्ती कराया गया है, जहां चिकित्सक ने प्राथमिकी उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया है. घायल व्यक्ति की पहचान भगवान मंडल के बेटे कन्हैया मंडल के रूप में की गई है.

घटना के संबंध में जानकारी देते हुए घायल के परिजन ने बताया कि पाटम हॉल के पास काम कर रोज की तरह घर जा रहे थे, तभी डीएमयू ट्रेन में चढ़ने के दौरान कन्हैया मंडल पायदान पर लटका हुआ था. अधिक भीड़ रहने के कारण वह चलती ट्रेन से नीचे गिर गया, जहां वह घसीटते हुए प्लेटफार्म और ट्रेन के बीच में आ गया. जिससे कि वह गंभीर रूप से घायल हो गया. इस घटना में कन्हैया मंडल का बाय पैर कट गया है. आनन-फानन में स्थानीय ग्रामीण और आस-पास के लोगों के द्वारा घटना की जानकारी डायल 112 पुलिस को दी गई.

पुलिस एवं स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा के सहयोग से घायल को इलाज के लिए सदर हॉस्पिटल मुंगेर में भर्ती कराया गया. वहीं इमरजेंसी में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर हेमंत कपूर ने बताया कि डायल 112 पुलिस के द्वारा घायल को इलाज के लिए लाया गया है, जहां स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है. घायल व्यक्ति का बाया पैर कट गया है. जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है.

