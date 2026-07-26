/मुंगेर: राजा यादव को झूठे आर्म्स एक्ट में फंसाने चला था ललन, खुद ही चढ़ा पुलिस के हत्थे

पिस्तौल और कारतूस लेकर धरहरा थाना पहुंचा ललन

बता दें कि धरहरा थाना क्षेत्र के औड़ाबगीचा निवासी ललन यादव शनिवार (25 जुलाई) सुबह करीब नौ बजे एक पिस्तौल और दो कारतूस लेकर धरहरा थाना पहुंचा. एसडीपीओ अभिषेक कुमार ने बताया कि युवक ने पुलिस के समक्ष दावा किया कि गांव के ही राजा यादव उसे जान से मारने की नीयत से हथियार लेकर आए थे. उसने बताया कि धक्का-मुक्की के दौरान उसने राजा यादव से पिस्तौल छीन ली और उसे लेकर सीधे थाना पहुंच गया. युवक के बयान पर पुलिस को शुरुआत से ही संदेह हुआ. थानाध्यक्ष सोनू कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने मामले की प्रारंभिक जांच शुरू की और युवक से अलग-अलग बिंदुओं पर पूछताछ की. पूछताछ के दौरान उसके बयान में कई विरोधाभास सामने आए. इसके बाद पुलिस ने मामले की गहराई से जांच की तो पूरी कहानी झूठी निकली.