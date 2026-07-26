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मुंगेर: राजा यादव को झूठे आर्म्स एक्ट में फंसाने चला था ललन, खुद ही चढ़ा पुलिस के हत्थे

मुंगेर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां ललन नाम का एक व्यक्ति राजा यादव को झूठे आर्म्स एक्ट में फंसाने चला था. लेकिन पुलिस ने पूछताछ के दौरान मामले का खुलासा कर दिया.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByRanjana Dubey
Published: Jul 26, 2026, 09:25 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 09:56 PM IST
मुंगेर: राजा यादव को झूठे आर्म्स एक्ट में फंसाने चला था ललन, खुद ही चढ़ा पुलिस के हत्थे
Image Credit: मुंगेर: राजा यादव को झूठे आर्म्स एक्ट में फंसाने चला था ललन (फाइल फोटो)

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Ranjana Dubey

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रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

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