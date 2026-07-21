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आत्महत्या नहीं, दारोगा पति ने ही सर्विस पिस्टल से मारी थी मधु को गोली, FSL रिपोर्ट में खुलासा

Munger News: सफियासराय थाना में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर चंदन कुमार की पत्नी मधु कुमारी की गोली लगने से मौत हो गई थी. घटना के बाद चंदन कुमार ने पुलिस को बताया था कि मधु ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है. पुलिस ने अब इसका खुलासा कर दिया है.

Edited By:Shailendra Reported By:Zee Bihar-Jharkhand Web Team
Published: Jul 21, 2026, 10:28 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 10:28 PM IST
आत्महत्या नहीं, दारोगा पति ने ही सर्विस पिस्टल से मारी थी मधु को गोली, FSL रिपोर्ट में खुलासा
Image Credit: (Z News) मधु हत्याकांड का खुलासाSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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