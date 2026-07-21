/आत्महत्या नहीं, दारोगा पति ने ही सर्विस पिस्टल से मारी थी मधु को गोली, FSL रिपोर्ट में खुलासा

11 अप्रैल को हुई थी मधु की मौत

घटना 11 अप्रैल की शाम की है. सफियासराय थाना में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर चंदन कुमार की पत्नी मधु कुमारी की गोली लगने से मौत हो गई थी. घटना के बाद चंदन कुमार ने पुलिस को बताया था कि मधु ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है. हालांकि, मृतका के मायके वालों ने शुरू से ही इस दावे को खारिज कर दिया था. मधु के पिता रंजीत कुमार ने अपने दामाद पर दहेज प्रताड़ना और हत्या का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी. उनका आरोप था कि शादी के बाद से ही उनकी बेटी को मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था. परिवार के अनुसार, पति-पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता था और मधु लगातार तनाव में रहती थी.