/भोज के पत्तल पर बनाई पुतिन, मोदी और जिनपिंग की तस्वीर, BRICS 2026 के लिए मधुरेंद्र का खास तोहफा

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मुंगेर: कला के लिए कैनवास का आकार नहीं, बल्कि कलाकार की कल्पना और हुनर मायने रखता है. इसी सोच को अपनी कला में साकार करते हुए अपनी अनोखी कला और प्रयोगधर्मिता के लिए बिहार के चर्चित विश्व प्रसिद्ध रेत कलाकार मधुरेंद्र कुमार ने इस बार कला एक अनोखा प्रयोग किया है. उन्होंने पारंपरिक कैनवास के बजाय भोज में भोजन परोसने के लिए इस्तेमाल होने वाली पत्तल को अपनी कला का माध्यम बनाकर नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन (BRICS 2026) में शामिल होने वाले प्रमुख वैश्विक नेताओं के चेहरे उकेरे हैं.
सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र कुमार ने इन पत्तलों पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेशकियन, ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी, इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो समेत कई वैश्विक नेताओं के चित्र तैयार किए हैं.
कलाकृति के साथ WELCOME TO INDIA–BRICS 2026 संदेश भी अंकित किया गया है. अलग-अलग पत्तलों पर नेताओं के चित्रों को फ्रेम की तरह सजाकर तैयार की गई यह रचना BRICS सम्मेलन के लिए भारत आने वाले विश्व नेताओं के स्वागत को समर्पित है.
कलाकार मधुरेंद्र कुमार के अनुसार, इस विशेष कला को तैयार करने में करीब तीन दिनों का समय लगा. पत्तल की सतह सामान्य कैनवास की तुलना में अलग होने के कारण उस पर बारीक चित्र उकेरना आसान नहीं था. इसके बावजूद उन्होंने चेहरे की रूपरेखा, आंखों, बाल, दाढ़ी और भाव-भंगिमा जैसे सूक्ष्म विवरणों को उभारने का प्रयास किया. मधुरेंद्र कहते हैं कि उनका उद्देश्य केवल विश्व नेताओं के चित्र बनाना नहीं, बल्कि कला के माध्यम से भारत की मेहमाननवाजी, शांति, संवाद और अंतरराष्ट्रीय सहयोग का संदेश देना है. इस बार भोज में इस्तेमाल होने वाली पत्तल को कैनवास बनाकर विश्व नेताओं के चित्र उकेरना उनके इसी प्रयोगधर्मी कला सफर की एक नई कड़ी है. साधारण रूप से भोजन परोसने के काम आने वाली पत्तल को उन्होंने अपनी बारीक चित्रकारी के जरिए एक कलात्मक रूप देने का प्रयास किया है.
मधुरेंद्र कुमार का कहना है कि BRICS जैसे अंतरराष्ट्रीय मंच पर दुनिया के अलग-अलग देशों के नेता एक साथ आते हैं. ऐसे में उन्होंने अपनी कलाकृति के माध्यम से यह संदेश देने का प्रयास किया है कि देशों के बीच संवाद और सहयोग से वैश्विक समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है.
उन्होंने कहा कि मैंने अपनी इस कलाकृति के जरिए दुनिया के तमाम नेताओं का भारत में स्वागत करने की कोशिश की है. मेरी कला का संदेश है कि दुनिया के सभी देश आपसी मतभेद भुलाकर एक साथ आएं, क्योंकि मिलजुलकर ही हम शांति स्थापित कर सकते हैं और दुनिया की बड़ी चुनौतियों का समाधान निकाल सकते हैं.
रिपोर्ट: प्रशांत कुमार