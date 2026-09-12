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भोज के पत्तल पर बनाई पुतिन, मोदी और जिनपिंग की तस्वीर, BRICS 2026 के लिए मधुरेंद्र का खास तोहफा

सैंड आर्टिस्ट मधुरेंद्र कुमार का अनोखा कला प्रयोग. भोज की पत्तल मधुरेंद्र ने उकेरे BRICS के विश्व नेताओं के चेहरे. 15 दिनों की मेहनत से तैयार की BRICS 2026 की विशेष कलाकृति.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Sep 12, 2026, 10:17 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 10:21 PM IST
भोज के पत्तल पर बनाई पुतिन, मोदी और जिनपिंग की तस्वीर, BRICS 2026 के लिए मधुरेंद्र का खास तोहफा
Image Credit: भोज की पत्तल बनी कैनवास, मधुरेंद्र ने उकेरे BRICS के विश्व नेताओं के चेहरे (Photo- वीडियो ग्रैब)

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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