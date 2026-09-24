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ADEO परीक्षा फर्जीवाड़े का मुख्य सरगना पटना से गिरफ्तार, मुंगेर कोर्ट में हुई पेशी

आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने ने 24 सितंबर, 2026 दिन गुरुवार को ADEO परीक्षा फर्जीवाड़े का मुख्य सरगना सतीश कुमार यादव को मुंगेर कोर्ट में पेश किया. EOU की टीम ने मुख्य सरगना को पटना से गिरफ्तार किया था.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Sep 24, 2026, 07:03 PM IST|Updated: Sep 24, 2026, 07:03 PM IST
ADEO परीक्षा फर्जीवाड़े का मुख्य सरगना पटना से गिरफ्तार, मुंगेर कोर्ट में हुई पेशी
Image Credit: ADEO परीक्षा फर्जीवाड़े का मुख्य सरगना की मुंगेर कोर्ट में हुई पेशी (Photo- वीडियो ग्रैब)

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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