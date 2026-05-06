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मुंगेर पुलिस का बड़ा एक्शन, स्कॉर्पियो से बरामद हुई 35 कार्टन विदेशी शराब, तस्कर फरार

मुंगेर के रामनगर थाना पुलिस ने एसबीएन कॉलेज के पास वाहन जांच के दौरान एक लावारिस स्कॉर्पियो से 35 कार्टन अंग्रेजी शराब बरामद की है. पुलिस को देखते ही चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो गया. गाड़ी के अंदर कम्बलों के नीचे छिपाकर रखी गई विभिन्न ब्रांडों की 315 बोतलें जब्त की गई हैं. पुलिस अब गाड़ी के कागजातों के आधार पर कार्रवाई कर रही है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: May 06, 2026, 03:36 PM IST

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मुंगेर पुलिस का बड़ा एक्शन
मुंगेर पुलिस का बड़ा एक्शन

मुंगेर के रामनगर थाना क्षेत्र में पुलिस गाड़ियों की जांच कर रही थी. थानाध्यक्ष रविंद्र कुमार वर्मा के नेतृत्व में पुलिस की टीम गढ़ी रामपुर स्थित एसबीएन कॉलेज के पास गाड़ियाँ चेक कर रही थी. तभी पुलिस को कॉलेज से थोड़ी ही दूरी पर एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो खड़ी दिखाई दी. जैसे ही पुलिस की टीम उस गाड़ी की तरफ बढ़ी, गाड़ी का ड्राइवर पुलिस को देखकर डर गया और गाड़ी छोड़कर झाड़ियों के रास्ते भाग निकला. पुलिस ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह हाथ नहीं आया.

जब पुलिस ने उस लावारिस खड़ी स्कॉर्पियो की जांच की, तो उन्हें कुछ संदिग्ध लगा. गाड़ी के सारे शीशे काले रंग के थे ताकि बाहर से अंदर कुछ दिखाई न दे. जब पुलिस ने गाड़ी का दरवाजा खोला, तो देखा कि अंदर ढेर सारे कम्बल रखे हुए थे. पुलिस ने जब उन कम्बलों को हटाया, तो उनके नीचे शराब के कार्टन बड़ी चालाकी से छिपाकर रखे गए थे. तलाशी लेने पर पुलिस को कुल 35 कार्टन अंग्रेजी शराब मिली. इन कार्टनों में अलग-अलग ब्रांड की कुल 315 बोतलें भरी हुई थीं.

थानाध्यक्ष ने बताया कि शुरूआती जांच से पता चला है कि यह शराब झारखंड राज्य से तस्करी करके लाई जा रही थी. तस्करों ने मुंगेर तक पहुँचने के लिए फोरलेन रास्ते का इस्तेमाल किया था ताकि वे पुलिस की नजरों से बच सकें. पुलिस ने अब गाड़ी के नंबर और उसके रजिस्ट्रेशन के आधार पर मालिक का पता लगाना शुरू कर दिया है. पुलिस का कहना है कि गाड़ी के मालिक और फरार ड्राइवर के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

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पुलिस इस मामले को बहुत गंभीरता से ले रही है. फरार ड्राइवर को पकड़ने के लिए पुलिस जगह-जगह छापेमारी कर रही है. साथ ही, पुलिस यह भी पता लगा रही है कि इस शराब के कारोबार के पीछे और कौन-कौन से लोग शामिल हैं. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी अवैध काम की सूचना तुरंत पुलिस को दें.

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