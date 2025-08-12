Munger News: प्रभारी मंत्री श्रीकृष्ण कुमार मंटू ने किया बाढ़ क्षेत्रों का दौरा, पीड़ितों को दी हर संभव मदद का भरोसा
Munger News: प्रभारी मंत्री श्रीकृष्ण कुमार मंटू ने किया बाढ़ क्षेत्रों का दौरा, पीड़ितों को दी हर संभव मदद का भरोसा

Munger Flood News: मुंगेर के प्रभारी मंत्री श्रीकृष्ण कुमार मंटू ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया और पीड़ितों से मुलाकात की. उन्होंने सदर, बरियारपुर, जमालपुर और हवेली खड़गपुर प्रखंड में बाढ़ की स्थिति देखी और अधिकारियों को राहत कार्य तेज करने का निर्देश दिया.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 12, 2025, 07:53 PM IST

मुंगेर में बाढ़ राहत कार्य की समीक्षा
मुंगेर में बाढ़ राहत कार्य की समीक्षा

Munger Flood News: मुंगेर के प्रभारी मंत्री श्रीकृष्ण कुमार मंटू ने मंगलवार को जिले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया. उन्होंने सदर, बरियारपुर, जमालपुर और हवेली खड़गपुर सहित कई प्रखंडों में बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया. मंत्री ने मौके पर बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं और आश्वासन दिया कि सरकार हर संभव मदद करेगी.

दौरे के दौरान प्रभारी मंत्री श्रीकृष्ण कुमार मंटू हवेली खड़गपुर प्रखंड के नाकी, बहिरा, तेलियाडीह और अग्रहण पंचायत पहुंचे. यहां ग्रामीणों ने उन्हें अपनी परेशानियों से अवगत कराया. कई बाढ़ पीड़ितों ने बताया कि उन्हें भोजन, पानी और दवा की सुविधा मिल रही है, लेकिन पशु चारे की कमी है.

प्रभारी मंत्री श्रीकृष्ण कुमार मंटू मंटू ने बाढ़ राहत कार्य में जुटे अधिकारियों को निर्देश दिया कि राहत सामग्री समय पर पहुंचे और जरूरतमंदों को पॉलिथीन सीट, दवा और भोजन की आपूर्ति में कोई कमी न हो. उन्होंने पशुपालन विभाग को विशेष रूप से पशु चारा उपलब्ध कराने का आदेश दिया.

दौरे के समय हवेली खड़गपुर अनुमंडल पदाधिकारी राजीव रौशन, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अनिल कुमार, सीओ हेलेंद्र सिंह, बीडीओ प्रियंका कुमारी और शामपुर थानाध्यक्ष अभिषेक कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद थे. मंत्री ने कहा कि वे स्थिति की पूरी रिपोर्ट सरकार को देंगे ताकि आगे की राहत योजनाएं तेजी से लागू की जा सकें.

प्रभारी मंत्री श्रीकृष्ण कुमार मंटू ने बताया कि सरकार बाढ़ से प्रभावित फसलों के नुकसान का मूल्यांकन करेगी और उसके आधार पर किसानों को उचित मुआवजा देने का निर्णय लेगी. उन्होंने कहा कि बाढ़ के कारण लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन सरकार लगातार मदद कर रही है.

इनपुट- प्रशांत कुमार

