'मोबाइल देखते-देखते सो गया था बेटा, देर रात आई पुलिस', मुंगेर में गिरफ्तार सद्दाम की मां ने बयां की उस रात की दास्तां

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मुंगेर जिले के तारापुर के मिलकी खानपुर गांव में आतंकी कनेक्शन के आरोप में गिरफ्तार मोहम्मद सद्दाम के घर का माहौल पूरी तरह गमगीन है. 7 जून, 2026 दिन मंगलवार को घर पहुंचने पर मातमी सन्नाटा पसरा मिला. सद्दाम के पिता मोहम्मद शमशेर का पैर टूटा हुआ था, जबकि मां फरीदा खातून, बहन और भाभी घर में बैठी थीं. आसपास के लोग भी इस मामले पर खुलकर कुछ बोलने से बचते नजर आए.
सद्दाम के पिता मोहम्मद शमशेर ने अपने बेटे को निर्दोष बताते हुए कहा कि उसे साजिश के तहत फंसाया गया है. उन्होंने कहा कि परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है और यदि उनका बेटा किसी आपराधिक या आतंकी गतिविधि में शामिल होता, तो उनके घर की हालत ऐसी नहीं होती. उन्होंने जर्जर मकान की ओर इशारा करते हुए कहा कि दीवारों पर प्लास्टिक टांगकर किसी तरह परिवार गुजर-बसर कर रहा है.
शमशेर का दावा है कि सद्दाम बचपन से ही मानसिक रूप से कमजोर है. वह पढ़ाई भी दूसरी-तीसरी कक्षा से आगे नहीं कर सका. परिवार ने उसे मोटरसाइकिल मरम्मत, वेल्डिंग, सिलाई समेत कई काम सिखाने की कोशिश की, लेकिन वह कहीं भी काम नहीं सीख पाया.
उन्होंने बताया कि करीब चार-पांच वर्ष पहले मुंबई में उसका मानसिक इलाज भी कराया गया था. हालांकि, अब उससे जुड़े कागजात उनके पास नहीं हैं. उन्होंने बताया कि वह स्वयं मुंबई में सिलाई का काम करते थे और सद्दाम भी उनके साथ रहता था. वहां भी कई जगह काम दिलाने की कोशिश की गई, लेकिन वह काम नहीं कर सका. हाल ही में वह घर लौट आया था और उसने बताया था कि उसे काम नहीं मिल रहा है और खाने तक की परेशानी हो रही है.
शमशेर ने कहा कि उनके बेटे का न, तो कोई आपराधिक इतिहास है और न ही किसी संदिग्ध संगठन से कोई संबंध. उन्होंने प्रशासन से निष्पक्ष जांच कर न्याय देने की मांग की.
वहीं, सद्दाम की मां फरीदा खातून ने भी बेटे को निर्दोष बताते हुए कहा कि वह घर लौटकर खाना खाने के बाद मोबाइल देखते-देखते सो गया था. देर रात पुलिस पहुंची, तो पहले उन्हें लगा कि कोई बदमाश आया है. बाद में पुलिस ने अपनी पहचान बताई, तब उन्होंने दरवाजा खोला. उनके अनुसार, पुलिस सद्दाम को अपने साथ ले गई.
फरीदा खातून ने कहा कि उनके 5 बच्चों में सद्दाम तीसरे नंबर का बेटा है. उनका कहना है कि उनके बेटे को झूठे मामले में फंसाया गया है. उन्होंने प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए कहा कि अगर उनके बेटे के साथ कोई अनहोनी होती है, तो पूरा परिवार बिखर जाएगा. परिजनों ने पूरे मामले में निष्पक्ष जांच कर न्याय दिलाने की अपील की है.
रिपोर्ट: प्रशांत कुमार