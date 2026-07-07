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'मोबाइल देखते-देखते सो गया था बेटा, देर रात आई पुलिस', मुंगेर में गिरफ्तार सद्दाम की मां ने बयां की उस रात की दास्तां

Munger News: सद्दाम के पिता मोहम्मद शमशेर ने अपने बेटे को निर्दोष बताते हुए कहा कि उसे साजिश के तहत फंसाया गया है. उन्होंने कहा कि परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है और यदि उनका बेटा किसी आपराधिक या आतंकी गतिविधि में शामिल होता, तो उनके घर की हालत ऐसी नहीं होती.

Edited By:Shailendra
Published: Jul 07, 2026, 06:19 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 06:19 PM IST
'मोबाइल देखते-देखते सो गया था बेटा, देर रात आई पुलिस', मुंगेर में गिरफ्तार सद्दाम की मां ने बयां की उस रात की दास्तां
Image Credit: (Z News) मुंगेर में गिरफ्तार सद्दाम की मां ने बयां की उस रात की दास्तांSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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