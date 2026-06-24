/मुंगेर: अलग-अलग गंगा घाटों में स्नान के दौरान आधा दर्जन बच्चे डूबे, एक का शव मिला, 5 की तलाश जारी

मृतक संगीता की मां रानी देवी और लापता हिना की मां जतना देवी ने बताया कि सभी लोग घर में पूजा को लेकर गंगा में स्नान के लिए गई थीं. इसी दौरान गहरे पानी में चले जाने के कारण सभी बच्चियां एक-एक करके डूबने लगीं. स्थानीय लोगों ने बचाने का प्रयास किया, लेकिन सभी बच्चियां गहरे पानी में समां गईं. मृतक संगीता की मां ने बताया कि दो लड़के और एक लड़की बची है. स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि सभी बच्चियां गंगा स्नान करने लिए पहुंची थीं, लेकिन नहाने के दौरान सभी डूबने लगीं. जिनमें से तीन लोगों को बचाया गया, जबकि पांच लोग डूब गईं. इस घटना पर भाजपा के पूर्व विधायक प्रणव कुमार यादव ने कहा कि दुखद घटना घटित हुई, जिसमें एक ही परिवार की चार बच्चियां डूबी हैं. उन्होंने जिला प्रशासन से सभी को उचित मुआवजा देने की मांग की है.