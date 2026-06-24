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मुंगेर: अलग-अलग गंगा घाटों में स्नान के दौरान आधा दर्जन बच्चे डूबे, एक का शव मिला, 5 की तलाश जारी

Munger News: वासुदेवपुर थाना क्षेत्र के मोहली पंचायत के वार्ड संख्या-9 श्यामपुर निवासी क्रांति पासवान की चार बेटियां संगीता कुमारी (18 वर्षीय), विनीता कुमारी (16 वर्षीय), सुनीता कुमारी (14 वर्षीय) और सोनाली कुमारी (12 वर्षीय) गंगा नदी में डूब गईं. चानो पासवान की बेटी हिना कुमारी भी गंगा स्नान के दौरान डूब गई.

Edited By:K Raj Mishra
Published: Jun 24, 2026, 01:46 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 01:47 PM IST
मुंगेर: अलग-अलग गंगा घाटों में स्नान के दौरान आधा दर्जन बच्चे डूबे, एक का शव मिला, 5 की तलाश जारी
Image Credit: प्रतीकात्मक तस्वीर

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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