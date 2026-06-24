/मुंगेर: अलग-अलग गंगा घाटों में स्नान के दौरान आधा दर्जन बच्चे डूबे, एक का शव मिला, 5 की तलाश जारी

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Munger News: मुंगेर जिले में बुधवार (24 जून) को अलग-अलग जगहों पर गंगा नदी में आधा दर्जन बच्चे डूब गए. इन घटनाओं से पूरे जिले में हड़कंप मच गई. मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत श्यामपुर बकचपड़ा गंगा घाट नहाने के दौरान बड़ा हादसा हो गया. यहां गंगा स्नान करने गईं पांच बच्चियों की डूबने की सूचना मिलते ही पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. घटना के बाद घाट पर चीख-पुकार और कोहराम का माहौल बन गया. बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर जुट गए. घटना की जानकारी मिलने के बाद वासुदेवपुर थाना और मुफस्सिल थाना की पुलिस मोके पर पहुंची और घटनास्थल पर एसडीआरएफ और गोताखोरों की टीम को बुलाया गया. ग्रामीणों की मदद एक युवती को निकाला गया, उसकी मौत हो चुकी थी. डूबे हुए सभी बच्चो को गंगा में खोजबीन की जा रही है.
जानकारी के अनुसार, वासुदेवपुर थाना क्षेत्र के मोहली पंचायत के वार्ड संख्या-9 श्यामपुर निवासी क्रांति पासवान की चार बेटियां संगीता कुमारी (18 वर्षीय), विनीता कुमारी (16 वर्षीय), सुनीता कुमारी (14 वर्षीय), सोनाली कुमारी (12 वर्षीय) और चानो पासवान की बेटी हिना कुमारी गंगा स्नान करने श्यामपुर बकचपड़ा घाट पहुंची थीं. स्नान के दौरान सभी बच्चियां अचानक गहरे पानी में चली गईं और देखते ही देखते लापता हो गईं. घाट पर मौजूद लोगों ने बच्चियों को बचाने का प्रयास किया, लेकिन तेज धारा के कारण सफलता नहीं मिल सकी.
घटना की जानकारी मिलने के बाद ग्रामीण व परिजन गंगा घाट पर पहुंचे, जहां गंगा में डूबे हुए सभी बच्चों के खोजने का प्रयास किया गया. काफी घंटे बाद गंगा में डूबे क्रांति पासवान की बेटी संगीता कुमारी का शव मिला. जबकि बाकी बच्चियां अभी तक लापता हैं. घटना की जानकारी मिलने के बाद मुफस्सिल थानाध्यक्ष विपिन कुमार सिंह, वासुदेवपुर थानाध्यक्ष अजय कुमार भी घटनास्थल पर पहुंचे. एसडीआरएफ और गोताखोर की मदद से लापता बच्चियों की खोजबीन की जा रही है.
मृतक संगीता की मां रानी देवी और लापता हिना की मां जतना देवी ने बताया कि सभी लोग घर में पूजा को लेकर गंगा में स्नान के लिए गई थीं. इसी दौरान गहरे पानी में चले जाने के कारण सभी बच्चियां एक-एक करके डूबने लगीं. स्थानीय लोगों ने बचाने का प्रयास किया, लेकिन सभी बच्चियां गहरे पानी में समां गईं. मृतक संगीता की मां ने बताया कि दो लड़के और एक लड़की बची है. स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि सभी बच्चियां गंगा स्नान करने लिए पहुंची थीं, लेकिन नहाने के दौरान सभी डूबने लगीं. जिनमें से तीन लोगों को बचाया गया, जबकि पांच लोग डूब गईं. इस घटना पर भाजपा के पूर्व विधायक प्रणव कुमार यादव ने कहा कि दुखद घटना घटित हुई, जिसमें एक ही परिवार की चार बच्चियां डूबी हैं. उन्होंने जिला प्रशासन से सभी को उचित मुआवजा देने की मांग की है.
वहीं दूसरी घटना मुफसिल थाना क्षेत्र के आदर्श ग्राम टिकारामपुर गंगा घाट की है, जहां गंगा में स्नान कर रहे दो भाई डूब गए. बताया जा रहा है कि छोटे भाई को डूबता देख, बड़े भाई पीयूष कुमार पटेल ने उसे बचाने का प्रयास किया. इस दौरान वह भी गंगा की तेज धार में बह गया. स्थानीय ग्रामीणों से गंगा की तेजधार में डूबते देख युवक को बचाने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली. जिसके बाद ग्रामीणों ने डॉयल-112 को इसकी सूचना दी. पुलिस मौके पर पहुंची. गोताखोर और एसडीआरएफ की मदद से गंगा में डूबे दोनों लड़कों की खोजबीन की जा रही है.
रिपोर्ट- प्रशांत कुमार