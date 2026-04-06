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मुंगेर में अवैध गिट्टी लदे 6 ट्रक और हाइवा जब्त, लगाया 55 लाख से ज्यादा का फाइन

मुंगेर जिले के संग्रामपुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अवैध गिट्टी लदे 6 ट्रक और हाइवा को जब्त किया है. वाहनों के कागजात संदिग्ध पाए जाने पर जिला खनन पदाधिकारी ने उन पर 55 लाख 21 हजार 538 रुपये का जुर्माना लगाया है. पुलिस ने खनन अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कर चालकों को हिरासत में लिया है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 06, 2026, 10:51 PM IST

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मुंगेर में अवैध गिट्टी के खिलाफ बड़ी स्ट्राइक
मुंगेर में अवैध गिट्टी के खिलाफ बड़ी स्ट्राइक

मुंगेर जिले के संग्रामपुर-गंगटा मुख्य मार्ग पर स्थित अस्पताल चौक के समीप पुलिस ने गिट्टी लदे 6 ट्रक और हाइवा को जब्त किया है. तारापुर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (SDPO) सह एएसपी संकेत कुमार ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि अवैध पत्थरों की गिट्टी से लदे ट्रक संग्रामपुर के रास्ते दूसरे इलाकों में भेजे जा रहे हैं. इस सूचना के आधार पर संग्रामपुर पुलिस और खनन विभाग की टीम ने घेराबंदी कर जांच शुरू की. जब वाहनों को रोककर चालकों से कागजात मांगे गए, तो वे वैध दस्तावेज दिखाने में असमर्थ रहे, जिसके बाद संदेह होने पर सभी छह वाहनों को थाने लाया गया.

थाने में लाकर जब गहनता से जांच की गई, तो चालकों द्वारा दिखाए गए ढुलाई के कागजात पूरी तरह से संदिग्ध पाए गए. इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला खनन पदाधिकारी को तुरंत पत्र लिखा गया. खनन पदाधिकारी ने संग्रामपुर थाना पहुंचकर सभी जब्त वाहनों का मूल्यांकन किया और अवैध परिवहन के जुर्म में कुल 55 लाख 21 हजार 538 रुपये का भारी-भरकम जुर्माना लगाया. इसके साथ ही गिट्टी लदे ट्रक, हाइवा, उनके चालकों और उप-चालकों के खिलाफ खनन अधिनियम के तहत प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर ली गई है.

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इस बड़ी कार्रवाई में संग्रामपुर थानाध्यक्ष के साथ भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद था. पुलिस की इस मुस्तैदी और भारी जुर्माने की राशि ने गिट्टी माफियाओं की कमर तोड़ दी है. एएसपी ने स्पष्ट किया है कि क्षेत्र में किसी भी प्रकार के अवैध खनन या अवैध ढुलाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आने वाले दिनों में भी ऐसी चेकिंग जारी रहेगी. फिलहाल सभी ट्रक और हाइवा पुलिस की कस्टडी में हैं और कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है.

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