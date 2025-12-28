मुंगेर में दो युवकों और भोजपुर में बच्चे का शव मिलने से हड़कंप, सहरसा जेल में कैदी की संदिग्ध मौत तो सुपौल में करंट से झुलसा मिस्त्री

मुंगेर में दो शव मिलने से हड़कंप: बिहार के मुंगेर जिले में रविवार को दो अलग-अलग जगहों पर युवकों के शव मिले, जिससे पूरे इलाके में डर का माहौल बन गया. पहला शव कासिम बाजार थाना इलाके में एक गोभी के खेत से बरामद हुआ. वो हजरतगंज के मोहम्मद शहजाद उर्फ पंजी का था, जो 40 साल का था. परिजनों ने कहा कि वो मजदूरी करता था और शनिवार शाम घर से निकला था, लेकिन वापस नहीं आया. अगले दिन सुबह शव मिला तो परिवार वालों ने हत्या का शक जताया. उन्होंने सड़क जाम कर दिया, जिससे ट्रैफिक रुक गया. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा. दूसरा शव हवेली खड़गपुर थाना इलाके में भोमासी पुल के पास सड़क किनारे मिला. वो 20 साल के पीयूष कुमार का था, जो बैजलपुर का रहने वाला था और भागलपुर में पढ़ाई करता था. वो शनिवार शाम ननिहाल जा रहा था, लेकिन फोन बंद हो गया. शव पर चोट के निशान थे और आधा नंगा था. परिजनों ने मारपीट से हत्या का आरोप लगाया. पुलिस ने दोनों मामलों में जांच शुरू की है, खासकर जब पुलिस महानिदेशक का दौरा चल रहा था, तो कानून-व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं.

इनपुट - प्रशांत कुमार

सहरसा जेल में कैदी की संदिग्ध मौत

सहरसा के मंडल कारा में एक कैदी की मौत हो गई, जो संदिग्ध लग रही है. कैदी का नाम सुनील कुमार था, 25 साल का, बिहरा थाना इलाके का रहने वाला. वो पोक्सो एक्ट के केस में दो साल से जेल में था. उसके गले पर धारदार हथियार से कटने का निशान मिला. परिजनों ने कहा कि ये हत्या है, जेल में किसी ने गला काट दिया. लेकिन जेल अधीक्षक ने कहा कि ये आत्महत्या लग रही है, कैदी ने खुद को चोट पहुंचाई. पुलिस और एफएसएल टीम जांच कर रही है, शव को पोस्टमार्टम भेजा गया. इस घटना से जेल की सुरक्षा पर बड़ा सवाल उठ रहा है. परिजनों में दुख और गुस्सा है, वो न्याय की मांग कर रहे हैं. जांच पूरी होने के बाद पता चलेगा कि हत्या थी या सुसाइड.

इनपुट - विशाल कुमार

भोजपुर में बच्चे का शव कुएं से बरामद

भोजपुर जिले के बड़हरा थाना इलाके में 10 साल के आदित्य पांडेय का शव छह दिन बाद गांव के कुएं से मिला. वो 22 दिसंबर से लापता था. शव मिलने पर परिजनों और गांव वालों ने गुस्से में सड़क जाम कर दी, आग लगाई और नारेबाजी की. पुलिस ने मौके पर जाकर हालात संभाले. आदित्य के पिता रजनीकांत आरा शहर में मॉल में काम करते हैं. उन्होंने बताया कि दो महीने पहले आदित्य अपनी मां के साथ ननिहाल गया था, वहां पड़ोसी कुंवर तत्वा से झगड़ा हुआ. पड़ोसी ने धमकी दी थी कि चोट दूंगा जो याद रहेगी. 18 दिसंबर को मां फिर मायके गई, और 22 दिसंबर को आदित्य घूमने गया तो गायब हो गया. परिजनों ने थाने में FIR कराई थी. जांच में लग रहा है कि अपहरण के बाद हत्या की गई. परिजनों ने कुंवर तत्वा पर शक जताया. पुलिस ने कहा कि बयानों के आधार पर जांच चल रही है, संदिग्धों को पकड़ने की कोशिश हो रही. परिवार बहुत दुखी है, वो आरोपी की गिरफ्तारी चाहते हैं. इस घटना से इलाके में तनाव है.

इनपुट - मनीष कुमार सिंह

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- अवैध धंधों पर कार्रवाई! मुजफ्फरपुर, मोतिहारी और रक्सौल में बिहार पुलिस ने कसा शिकंजा

सुपौल में बिजली मिस्त्री करंट लगने से घायल

राघोपुर प्रखंड के फिंगलास वार्ड 10 में ट्रांसफार्मर पर डिटी मीटर लगाने के दौरान ओवर करंट की चपेट में आने से बिजली मिस्त्री को करंट लग गया, जिसमें बिजली मिस्त्री करंट लगने से गंभीर रूप से झुलस गया है. बताया गया कि करंट लगने के बाद आनन-फानन में उसे रेफरल अस्पताल राघोपुर लाया गया जहां घायल मिस्त्री का इलाज चल रहा है. घायल बिजली मिस्त्री राजा कुमार मोतीपुर फकीरना का निवासी बताया जा रहा है. अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक डॉ राजेंद्र गुप्ता ने बताया कि बिजली का करंट लगने से घायल हुआ है, इलाज किया जा रहा है और खतरे से बाहर है. घटना की बाबत बताया गया कि ट्रांसफार्मर पर डिटी मीटर लगाने का काम करने के दौरान शट डाउन लेकर जम्पर खोला गया, उसके बाद फिर जम्पर जैसे ही लगाया कि शॉर्ट लग गया जिस कारण उन्हें करंट लग गया. वहीं बिजली विभाग के सहायक विद्युत अभियंता कामदेव मोदक ने बताया कि एनसीसी का काम हो रहा था इसी दौरान करंट लग गया, बताया कि करंट किस वजह से लगा है इसकी जांच की जा रही है.

इनपुट - सुभाष झा