Munger News: बरियारपुर में नवनिर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और 327 योजनाओं का उद्घाटन, जमालपुर में खुलेगा मदर डेयरी प्लांट
मुंगेर जिले के बरियारपुर प्रखंड में 30 शैय्या वाले नवनिर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने किया. इस मौके पर 327 योजनाओं का भी शिलान्यास और उद्घाटन हुआ. वहीं, जमालपुर में मदर डेयरी का बड़ा प्लांट और बायोगैस यूनिट स्थापित करने की घोषणा की गई.

Sep 14, 2025

केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी
मुंगेर जिले के बरियारपुर प्रखंड में 30 शैय्या वाले नवनिर्मित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया गया. यह भवन बिहार चिकित्सा सेवाएं एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना द्वारा लगभग 7 करोड़ 69 लाख की लागत से बनाया गया है. इसका उद्घाटन भारत सरकार के पंचायती राज, पशुपालन डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने संयुक्त रूप से रिमोट और फीता काटकर किया.

327 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन
इसी कार्यक्रम में शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण कार्य, ऊर्जा, नगर विकास एवं आवास, और पंचायती राज विभाग से जुड़ी 327 योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया गया. इन योजनाओं की कुल लागत 17 हजार 976 करोड़ रुपये बताई गई है. इनमें 83 योजनाओं का उद्घाटन और 244 योजनाओं का शिलान्यास शामिल है. इन पर करीब 180 करोड़ रुपये खर्च होंगे.

केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने बताया कि इस नए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अब लोगों को 254 तरह की दवाइयां मिलेंगी और विभिन्न जांचें भी यहीं उपलब्ध होंगी. इससे ग्रामीणों को इलाज और टेस्ट के लिए मुंगेर शहर तक नहीं जाना पड़ेगा. यह केंद्र आसपास के हजारों लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देगा.

ललन सिंह ने जानकारी दी कि जमालपुर औद्योगिक क्षेत्र में लगभग 250 करोड़ रुपये की लागत से मदर डेयरी का मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित किया जाएगा. इसके लिए पहले ही 14 एकड़ जमीन मदर डेयरी को दी जा चुकी है. यह प्लांट मुंगेर के अलावा बांका, भागलपुर, लखीसराय और जमुई जिले के किसानों से दूध एकत्र करेगा. दूध का प्रोसेसिंग कर विभिन्न डेयरी उत्पाद तैयार किए जाएंगे.

मदर डेयरी के साथ-साथ एक बायोगैस प्लांट भी लगाया जाएगा. इसके लिए किसानों से गोबर खरीदा जाएगा. गोबर से तैयार की गई ऊर्जा का इस्तेमाल डेयरी प्लांट को चलाने में किया जाएगा. यह योजना किसानों को अतिरिक्त आमदनी का साधन देने के साथ-साथ पर्यावरण हितैषी भी साबित होगी. इस परियोजना का उद्घाटन अक्टूबर के पहले सप्ताह में किया जाएगा.

उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि अक्टूबर के पहले सप्ताह में मरीन ड्राइव निर्माण कार्य भी शुरू किया जाएगा. इसी दिन मदर डेयरी का शिलान्यास भी होगा. उन्होंने बताया कि लगभग 4000 करोड़ रुपये की विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा. चौधरी ने कहा कि मुंगेर को लगातार केंद्र और राज्य सरकार की ओर से विकास की सौगातें मिल रही हैं.

उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि मोकामा से मुंगेर एक्सप्रेस-वे को स्वीकृति मिल चुकी है. इसमें मोकामा से सूर्यगढ़ा तक फोर लेन और सूर्यगढ़ा से मुंगेर तक सिक्स लेन सड़क बनाई जाएगी. इसके अलावा हल्दिया-रक्सौल सड़क को भी सिक्स लेन में बदला जाएगा. गंगा एक्सप्रेस वे की कल्पना भी साकार की जाएगी. उन्होंने कहा कि सरकार मुंगेर के सर्वांगीण विकास को लेकर प्रतिबद्ध है.

इस अवसर पर भाजपा विधायक प्रणव कुमार यादव, तारापुर विधायक राजीव कुमार सिंह, प्रमंडलीय आयुक्त अवनीश कुमार सिंह, जिलाधिकारी निखिल धनराज निप्पीणीकर, एसपी सैयद इमरान मसूद और सिविल सर्जन डॉक्टर रामप्रवेश समेत कई अधिकारी और पदाधिकारी उपस्थित थे. सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पूरे इलाके में जगह-जगह पुलिस बल तैनात किया गया था.

इनपुट-प्रशांत कुमार

