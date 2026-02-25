मुंगेर में 'सुपर दादी' ने बचाई दो मासूमों की जान: आधी रात को पोता-पोती को ले जा रही थीं बच्चा चोर युवतियां, शोर मचाया तो केमिकल छिड़ककर हुईं फरार

मुंगेर: जिले में इन दिनों बच्चा चोरी की अफवाहों के बीच मंगलवार की देर रात एक सनसनीखेज घटना सामने आई है. बच्चा चोर युवतियों के गैंग ने असरगंज प्रखंड अंतर्गत चोर गांव पंचायत के बिंद टोला में घर के बरामदे में सो रहे पोता-पोती को उठाकर ले जाने की कोशिश की. हालांकि, दादी की सतर्कता और साहस से दोनों मासूम सुरक्षित बच गए. घटना के बाद पूरे गांव में भय और आक्रोश का माहौल है.



जानकारी के अनुसार, बिंद टोला निवासी 65 वर्षीय सीमा देवी अपने छह वर्षीय पोते रितीश कुमार एवं दस वर्षीय पोती रागिनी के साथ घर के बाहर बरामदे में मच्छरदानी लगाकर सो रही थीं. देर रात लगभग दो अज्ञात युवतियां चुपके से वहां पहुंचीं और मच्छरदानी हटाकर बच्चों को खींचकर बाहर निकालने की कोशिश करने लगीं. इसी दौरान सीमा देवी की नींद खुल गई. उन्होंने जोर-जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया.

इसके बाद दोनों युवतियां घबरा गईं. आरोप है कि भागने से पहले युवतियों ने बुजुर्ग महिला पर किसी अज्ञात केमिकल छिड़क दिया और चिप्स का खाली रैपर फेंकते हुए अंधेरे में फरार हो गईं. केमिकल के प्रभाव से सीमा देवी बेहोश होकर गिर पड़ीं.

परिजन का कहना है कि शोर सुनकर जब वे बाहर निकले तो सीमा देवी अचेत अवस्था में पड़ी थीं. तत्काल डायल 112 पर सूचना दी गई. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बुजुर्ग महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, असरगंज में भर्ती कराया गया. इलाज के बाद उन्हें होश आया.

होश में आने पर सीमा देवी ने पूरी घटना की जानकारी परिजनों एवं पुलिस को दी. उन्होंने बताया कि यदि उनकी नींद नहीं खुलती तो बच्चों के साथ अनहोनी हो सकती थी. घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत कायम हो गया है. लोगों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से बच्चा चोरी की अफवाहें फैल रही हैं, जिससे लोग पहले से ही भयभीत हैं. पुलिस संदिग्धों की तलाश कर रही है. प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की है.

रिपोर्ट: प्रशांत कुमार