/मुंगेर में गार्ड की सिर में गोली मारकर हत्या, परिजनो ने जताई पुरानी रंजिश की आशंका, जांच में जुटी पुलिस

Munger Murder News: बिहार के मुंगेर के सफियासराय थाना क्षेत्र स्थित आरपीएस ईंट भट्ठा पर बुधवार देर रात बेखौफ अपराधियों ने सो रहे गार्ड की सिर में दो गोली मारकर हत्या कर दी. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. मृतक की पहचान डकरा सतखजुरिया निवासी विजयनंदन यादव के 45 वर्षीय पुत्र सुबोध यादव के रूप में हुई है. वह ईंट भट्ठा पर गार्ड के रूप में कार्यरत थे. सूचना मिलते ही सफियासराय थाना पुलिस के साथ कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची. SP सैयद इमरान मसूद ने स्वयं घटनास्थल का निरीक्षण किया, जबकि FSL टीम ने मौके से वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए. पुलिस भट्ठा परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है.