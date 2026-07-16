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मुंगेर में गार्ड की सिर में गोली मारकर हत्या, परिजनो ने जताई पुरानी रंजिश की आशंका, जांच में जुटी पुलिस

Munger Murder News: मुंगेर के सफियासराय थाना क्षेत्र स्थित आरपीएस ईंट भट्ठा पर गार्ड सुबोध यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई. परिजनों ने पुरानी रंजिश में हत्या का आरोप लगाया है. पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और मामले की जांच जारी है.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jul 16, 2026, 08:26 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 08:26 AM IST
मुंगेर में गार्ड की सिर में गोली मारकर हत्या, परिजनो ने जताई पुरानी रंजिश की आशंका, जांच में जुटी पुलिस
Image Credit: मुंगेर में गार्ड की सिर में गोली मारकर हत्या, परिजनो ने जताई पुरानी रंजिश की आशंकाSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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