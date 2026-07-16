/मुंगेर में गार्ड की सिर में गोली मारकर हत्या, परिजनो ने जताई पुरानी रंजिश की आशंका, जांच में जुटी पुलिस

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Munger Murder News: बिहार के मुंगेर के सफियासराय थाना क्षेत्र स्थित आरपीएस ईंट भट्ठा पर बुधवार देर रात बेखौफ अपराधियों ने सो रहे गार्ड की सिर में दो गोली मारकर हत्या कर दी. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. मृतक की पहचान डकरा सतखजुरिया निवासी विजयनंदन यादव के 45 वर्षीय पुत्र सुबोध यादव के रूप में हुई है. वह ईंट भट्ठा पर गार्ड के रूप में कार्यरत थे. सूचना मिलते ही सफियासराय थाना पुलिस के साथ कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची. SP सैयद इमरान मसूद ने स्वयं घटनास्थल का निरीक्षण किया, जबकि FSL टीम ने मौके से वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए. पुलिस भट्ठा परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है.
जानकारी के अनुसार, सुबोध यादव बुधवार रात खाना खाने के बाद ड्यूटी के लिए ईंट के भट्ठा पर पहुंचे थे. रात करीब नौ बजे वह कार्यालय के समीप बने गार्ड रूम में सो रहे थे. इसी दौरान अपराधी गार्ड रूम में घुसे और बेहद करीब से उनके सिर में दो गोलियां मार दीं. गोली चलने की आवाज सुनकर भट्ठे पर मौजूद अन्य कर्मचारी मौके पर पहुंचे, जहां सुबोध यादव खून से लथपथ पड़े मिले. अपराधी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए.
घटना के बाद परिजनों ने हत्या के पीछे पुरानी रंजिश की आशंका जताई है. उनका आरोप है कि कुछ माह पहले मृतक की बेटी को प्रेम प्रसंग में भगाने के मामले में हेरूदियारा काली स्थान निवासी देवन यादव, उसके पुत्र अंकित यादव समेत अन्य लोगों के खिलाफ सफियासराय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. परिजनों का कहना है कि आरोपित लगातार केस वापस लेने का दबाव बना रहे थे. दो दिन पहले भी केस नहीं उठाने पर जान से मारने की धमकी दी गई थी. उनका आरोप है कि इसी रंजिश के चलते सुनियोजित तरीके से सुबोध यादव की हत्या की गई.
SP सैयद इमरान मसूद ने बताया कि प्रथम दृष्टया जांच में मामला मृतक की बेटी के अपहरण से जुड़े दर्ज मुकदमे से जुड़ा प्रतीत हो रहा है. परिजनों के आरोपों के आधार पर सभी बिंदुओं पर गंभीरता से जांच की जा रही है. शव को पोस्टमार्टम के लिए मुंगेर सदर अस्पताल भेज दिया गया है. उन्होंने कहा कि घटना में शामिल किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. इस मामले में दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.
रिपोर्ट: प्रशांत कुमार