Munger News: आसमान से बरस रही आग! भयंकर गर्मी से बेहोश हुईं आवासीय +2 विद्यालय की छात्राएं

Munger News: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के गृह क्षेत्र तारापुर विधानसभा में ''सुशासन'' और ''बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ'' के दावे की कलई खुल गई है. तारापुर विधानसभा अंतर्गत संग्रामपुर प्रखंड के कटियारी पंचायत स्थित पिछड़ा व अतिपिछड़ा वर्ग गर्ल्स आवासीय +2 विद्यालय में 7 छात्राएं बेहोश हो गईं. गर्मी से बेहोश हुई सभी बच्चियों को आनन-फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र संग्रामपुर ले जाया गया, जहां डॉ. एसएस राय, डॉ. सुजय कुमार और डॉ. मयंक कुमार की टीम ने इलाज किया. चिकित्सकों ने हीट वेव और डिहाइड्रेशन को वजह बताया. फिलहाल सभी बच्चियां खतरे से बाहर हैं.

बेहोश हुईं बच्चियों में खुशबू कुमारी (14 वर्ष), आराध्या कुमारी (14 वर्ष), प्रियांशु कुमारी (12 वर्ष), राली कुमारी (13 वर्ष), रिया कुमारी (14 वर्ष), सोना भारती (13 वर्ष) समेत 7 छात्राएं शामिल हैं. सभी कक्षा 6 से 10वीं के बीच पढ़ती हैं. छात्रा ने बताया कि बिजली की समस्या के कारण काफी परेशानी होती है, जिसके कारण कई लड़कियों की तबीयत खराब होने लगी. इसके बाद आनन-फानन में हम लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया. संग्रामपुर सामुदायिक स्वास्थ केंद्र के प्रभारी डॉ. एसएस राय ने बताया कि अत्यधिक गर्मी, बिजली-पानी की कमी और डिहाइड्रेशन के कारण हीट स्ट्रोक हुआ था. समय पर इलाज मिलने से सभी छात्राएं सुरक्षित हैं.

बता दें कि यह आवासीय विद्यालय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के क्षेत्र में स्थित है. यहां राज्य के विभिन्न जिलों से कक्षा 6 से 12वीं तक की करीब 200 छात्राएं पढ़ती हैं. सरकार ने करोड़ों की लागत से भव्य भवन तो बना दिया, लेकिन बुनियादी सुविधाओं का अभाव है. विद्यालय की प्रभारी प्रधानाध्यापक पुष्पा कुमारी से पूछे जाने पर कहा कि बिजली नहीं रहने से गर्मी के कारण बच्चे बेहोश हुए थे. हमारे पास बड़ा जनरेटर है, लेकिन उसमें डीजल बहुत लगता है. डीजल खरीदने के लिए विभाग से फंड ही नहीं मिलता, इसलिए चला नहीं पाते. कैंपस में समरसेबल है, पर बोरिंग फेल होने से पानी नहीं देता. रोज पीएचईडी से 3 टैंकर पानी मंगाते हैं. पीने का पानी अलग से खरीदना पड़ता है. कई बार डीईओ-डीपीओ को लिखा, कोई सुनवाई नहीं हुई.