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मुंगेर में 'सूरज के तेवर' तेज: 5वीं तक के स्कूल 30 अप्रैल तक बंद, DM का सख्त आदेश

Munger News: मुंगेर जिले में पड़ रही भीषण गर्मी और बढ़ते तापमान को देखते हुए डीएम निखिल धनराज निप्पाणीकर ने बड़ा फैसला लिया है. 30 अप्रैल तक पांचवीं कक्षा तक के सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रहेंगे.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Apr 21, 2026, 06:23 PM IST

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मुंगेर में 'सूरज के तेवर' तेज: 5वीं तक के स्कूल 30 अप्रैल तक बंद, DM का सख्त आदेश
मुंगेर में 'सूरज के तेवर' तेज: 5वीं तक के स्कूल 30 अप्रैल तक बंद, DM का सख्त आदेश

Munger News: बिहार के मुंगेर जिले में पड़ रही प्रचंड गर्मी को देखते हुए प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा के लिए बड़ा फैसला लिया है. लगातार बढ़ते तापमान और खासकर दोपहर के समय पड़ रही भीषण लू के कारण बच्चों के स्वास्थ्य पर खतरा मंडरा रहा है. इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए जिलाधिकारी निखिल धनराज निप्पाणीक रप्राथमिक तक के शिक्षण संस्थानों में बदलाव संबंधी आदेश जारी किया है, ताकि बच्चों को इस तपती गर्मी से बचाया जा सके और किसी भी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी समस्या से दूर रखा जा सके.

जिलाधिकारी ने आदेश जारी करते हुए जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों में पांचवीं कक्षा तक की पढ़ाई 30 अप्रैल तक बंद रखने का आदेश दिया है. इसके साथ ही प्री-स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन पर भी असर पड़ेगा. प्रशासन का मानना है कि छोटे बच्चों पर गर्मी का असर अधिक होता है, जिससे डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक और अन्य बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है.

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आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि दोपहर 12:30 बजे के बाद किसी भी शैक्षणिक गतिविधि का संचालन नहीं किया जाएगा. विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिए गए हैं कि वे समय सारणी में बदलाव कर बच्चों की पढ़ाई को सुबह के समय में ही रखे.

जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिए हैं कि इस आदेश का कड़ाई से पालन कराया जाए. जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (ICDS) को निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है. प्रशासन ने अभिभावकों से भी अपील की है कि वे बच्चों को अनावश्यक रूप से धूप में बाहर न निकलने दें और पर्याप्त पानी व सुरक्षित वातावरण का ध्यान रखें.

रिपोर्ट: प्रशांत कुमार

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