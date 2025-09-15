जमालपुर में छात्रा ने छत से कूदकर दी जान, कोचिंग संचालक पर शारीरिक शोषण और ब्लैकमेलिंग का आरोप

मुंगेर जिले के जमालपुर थाना क्षेत्र के रामपुर मोहल्ले से एक दर्दनाक घटना सामने आई है. 20 वर्षीय छात्रा खुशी ने शनिवार की शाम छत से कूदकर आत्महत्या कर ली. गंभीर हालत में उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान पटना के एक निजी अस्पताल में रविवार की शाम उसकी मौत हो गई. सोमवार को परिजन शव को पोस्टमार्टम के लिए मुंगेर लाए. इस घटना ने पूरे इलाके को हिला दिया है.

परिजनों का आरोप है कि मोहल्ले के ही उपेंद्र मंडल का पुत्र रवि कुमार, जो कोचिंग चलाता है, लगातार खुशी को ब्लैकमेल कर रहा था. पढ़ाई के दौरान उसने खुशी को प्रेम जाल में फंसाकर शारीरिक संबंध बनाए और फिर उसकी अश्लील तस्वीरें और वीडियो बना लिए. इन तस्वीरों को वायरल करने की धमकी देकर रवि बार-बार खुशी को ब्लैकमेल करता और दबाव डालता था.

खुशी बैचलर ऑफ आर्ट्स (पार्ट-2) की छात्रा थी और पढ़ाई में काफी तेज थी. आर्थिक तंगी के बावजूद परिवार ने उसकी पढ़ाई कभी नहीं रोकी. परिजनों का कहना है कि रवि की हरकतें लगातार बढ़ती जा रही थीं. वह खुशी के मोबाइल पर अश्लील वीडियो और फोटो भेजकर कोचिंग आने का दबाव डालता था. इसी मानसिक दबाव से तंग आकर खुशी ने आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया.

Add Zee News as a Preferred Source

घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. सदर एसपी अभिषेक आनंद ने बताया कि मृतका की मां सुधा देवी के बयान पर कोचिंग संचालक रवि कुमार के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है और मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है.

इनपुट- प्रशांत कुमार

ये भी पढ़ें- जमशेदपुर में पत्नी के सामने युवक की धारदार हथियार से निर्मम हत्या, दो गिरफ्तार

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!