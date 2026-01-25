Advertisement
Munger

मुंगेर में नाबालिग ने समलैंगिक संबंध बनाने से किया इनकार, तो लड़की ने कर दी हत्या

मुंगेर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में एक 16 वर्षीय नाबालिग लड़की की गला दबाकर हत्या कर दी गई. परिजनों ने पड़ोस में रहने वाली काजल कुमारी पर हत्या का आरोप लगाया है. पुलिस जांच में समलैंगिक संबंधों के लिए दबाव बनाने की बात सामने आ रही है. पुलिस ने मुख्य आरोपी काजल को गिरफ्तार कर लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 25, 2026, 08:49 PM IST

मुंगेर में समलैंगिक संबंध से इनकार करने पर गला दबाकर हत्या का आरोप (एआई जनरेटेड प्रतीकात्मक फोटो)
मुंगेर जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां कुतलूपुर पंचायत में एक 16 वर्षीय नाबालिग लड़की की गला दबाकर हत्या कर दी गई. पुलिस ने शनिवार देर शाम कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी काजल कुमारी को गिरफ्तार कर लिया है. इस मामले ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है क्योंकि हत्या के पीछे का कारण समलैंगिक संबंधों (Same-sex relations) के लिए बनाया जा रहा दबाव बताया जा रहा है. मृतका के परिजनों का आरोप है कि उनकी बेटी की हत्या इसलिए की गई क्योंकि उसने आरोपी महिला की अनैतिक मांगों को मानने से साफ इनकार कर दिया था.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, आरोपी काजल कुमारी रिश्ते में मृतका की फुआ लगती थी और दोनों के बीच अक्सर बातचीत होती थी. शनिवार की रात करीब सात बजे नाबालिग लड़की काजल के घर गई थी. कुछ ही देर बाद काजल ने खुद लड़की के घर जाकर सूचना दी कि उसने फांसी लगा ली है. जब परिजन भागते हुए काजल के घर पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि उनकी बेटी का शव जमीन पर बेजान पड़ा था. घटना के तुरंत बाद काजल मौके से फरार हो गई, जिससे शक गहरा गया. परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मुफस्सिल थाना प्रभारी और एफएसएल (FSL) की टीम जांच के लिए मौके पर पहुंची.

मृतका के चचेरे भाई और ग्रामीणों ने पुलिस को बताया कि काजल कुमारी लंबे समय से लड़कों की तरह रहती थी और उसने अपने बाल भी छोटे करवा रखे थे. आरोप है कि वह गांव की महिलाओं और लड़कियों पर समलैंगिक संबंध बनाने के लिए दबाव डालती थी और गांव में बहुत घरों की महिलाओं के साथ दबाव देकर समलैंगिक संबंध बना चुकी है. ग्रामीणों का कहना है कि काजल अक्सर आर्थिक मदद या लोन दिलाने का लालच देकर भोली-भाली लड़कियों को अपने जाल में फंसाती थी. परिजनों का मानना है कि शनिवार की रात भी उसने नाबालिग पर दबाव बनाया होगा और सफल न होने पर उसकी गला दबाकर हत्या कर दी. घटना के समय घर में काजल के अलावा केवल उसके बुजुर्ग पिता मौजूद थे.

मामले की गंभीरता को देखते हुए सदर एसडीपीओ अभिषेक आनंद ने बताया कि एफएसएल की टीम ने घटनास्थल से कई महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए हैं. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए फरार काजल कुमारी को कुतलूपुर गांव से ही खोज निकाला और उसे गिरफ्तार कर लिया. शुरुआती जांच में पुलिस का भी मानना है कि यह मामला गला घोंटकर हत्या का है, क्योंकि फांसी के कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिले हैं. पुलिस अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है ताकि मौत के असली कारणों और समय का पता चल सके. एसडीपीओ ने स्पष्ट किया कि समलैंगिकता के दावों की भी गहनता से जांच की जा रही है और दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा.

इनपुट - प्रशांत कुमार

Munger News

मुंगेर में नाबालिग ने समलैंगिक संबंध बनाने से किया इनकार, तो लड़की ने कर दी हत्या
