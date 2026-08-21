Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /BH Munger
  • /नगर निगम मुंगेर की नई वेबसाइट जल्द, घर बैठे मिलेंगी सात तरह की सुविधाएं

नगर निगम मुंगेर की नई वेबसाइट जल्द, घर बैठे मिलेंगी सात तरह की सुविधाएं

मुंगेर नगर निगम की नई वेबसाइट जल्द लॉन्च, होने वाली है. अब घर बैठे सात तरह की सुविधाएं मिलेंगी. होल्डिंग टैक्स भुगतान से लेकर जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्र और नल-जल कनेक्शन तक की सुविधा ऑनलाइन होगी.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Aug 21, 2026, 05:41 PM IST|Updated: Aug 21, 2026, 05:41 PM IST
नगर निगम मुंगेर की नई वेबसाइट जल्द, घर बैठे मिलेंगी सात तरह की सुविधाएं
Image Credit: नगर निगम मुंगेर की नई वेबसाइट जल्द (Z News)

About the Author

Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
नगर निगम मुंगेर की नई वेबसाइट जल्द, घर बैठे मिलेंगी सात तरह की सुविधाएं
2
3
4
5