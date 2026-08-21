/नगर निगम मुंगेर की नई वेबसाइट जल्द, घर बैठे मिलेंगी सात तरह की सुविधाएं

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मुंगेर शहरवासियों को नगर निगम से जुड़े कार्यों के लिए अब कार्यालयों के चक्कर लगाने से जल्द राहत मिलने वाली है. मुंगेर नगर निगम पहली बार अपनी आधिकारिक वेबसाइट नगर निगम मुंगेर के नाम से शुरू करने जा रहा है. वेबसाइट तैयार हो चुकी है और फिलहाल इसमें डेटा एंट्री का कार्य चल रहा है. निगम अधिकारियों के अनुसार, करीब एक सप्ताह के भीतर वेबसाइट को आम लोगों के लिए शुरू कर दिया जाएगा. इसके बाद शहरवासी घर बैठे नगर निगम की विभिन्न सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे और कई सेवाओं का लाभ ऑनलाइन ही प्राप्त कर सकेंगे.
नगर आयुक्त पार्थ गुप्ता ने बताया कि नगर निगम की अपनी वेबसाइट नहीं होने के कारण शहरवासियों को छोटे-बड़े कार्यों के लिए निगम कार्यालय आना पड़ता था. इससे लोगों को समय और पैसे दोनों खर्च करने पड़ते थे. नागरिकों की परेशानी को देखते हुए निगम ने डिजिटल व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में पहल की है. नई वेबसाइट के माध्यम से नगर निगम की सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि लोगों को कार्यालय आने की आवश्यकता कम से कम पड़े.
नगर आयुक्त के बताया कि नई वेबसाइट पर फिलहाल सात प्रकार की नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की तैयारी है. इनमें होल्डिंग टैक्स का ऑनलाइन भुगतान, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, नक्शा प्रमाणीकरण, हर घर नल-जल कनेक्शन समेत अन्य नगर निगम सेवाएं शामिल होंगी. संबंधित सेवा के लिए शहरवासी वेबसाइट पर आवेदन कर सकेंगे. आवेदन प्राप्त होने के बाद निगम स्तर से उसका समयबद्ध तरीके से निष्पादन करने की व्यवस्था की जाएगी.
उन्होंने बताया कि वेबसाइट को इस तरह विकसित किया गया है कि शहरवासियों को नगर निगम की सेवाओं के लिए अनावश्यक रूप से कार्यालय नहीं आना पड़े. ऑनलाइन आवेदन और भुगतान की सुविधा शुरू होने के बाद लोगों को विशेष रूप से होल्डिंग टैक्स जमा करने में सहूलियत होगी.
नगर आयुक्त ने बताया कि मुंगेर नगर निगम क्षेत्र में करीब 34 हजार होल्डिंग दर्ज हैं. इनमें से लगभग 15 हजार होल्डिंग के मालिक ही नियमित रूप से होल्डिंग टैक्स का भुगतान कर रहे हैं. ऑनलाइन भुगतान की सुविधा शुरू होने के बाद टैक्स जमा करने की प्रक्रिया आसान होगी और लोगों को निगम कार्यालय आकर भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी. इससे निगम के राजस्व संग्रह में भी सुधार की उम्मीद है.
नगर आयुक्त पार्थ गुप्ता ने बताया कि वेबसाइट तैयार करते समय साइबर सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है. नगर निगम की नई वेबसाइट को स्टेट डाटा सेंटर पर होस्ट किया गया है. इससे ऑनलाइन सेवाओं के संचालन के साथ-साथ नागरिकों के डेटा की सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जा सकेगा. वेबसाइट तैयार होने के बाद फिलहाल उसमें आवश्यक आंकड़ों और सूचनाओं को अपलोड करने का कार्य चल रहा है.
उन्होंने कहा कि डेटा एंट्री का काम पूरा होने के बाद वेबसाइट को आम लोगों के लिए शुरू कर दिया जाएगा. इसके बाद नगर निगम की सेवाओं को धीरे-धीरे पूरी तरह डिजिटल माध्यम से उपलब्ध कराने की दिशा में आगे बढ़ा जाएगा.
शहरवासी विमलेन्दु राय ने नगर निगम कि इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि शहरवासियों की लंबे समय से मांग थी कि नगर निगम की सेवाओं को डिजिटल किया जाए. उन्होंने कहा कि आज के समय में लोग चाहते हैं कि उन्हें सरकारी सेवाओं के लिए बार-बार कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना पड़े.
उन्होंने कहा कि वेबसाइट के माध्यम से अगर हर घर नल-जल कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा मिलती है तो लोगों को काफी लाभ होगा. इसी तरह होल्डिंग टैक्स का ऑनलाइन भुगतान शुरू होने से भी नागरिकों को सुविधा मिलेगी. उन्होंने कहा कि नगर निगम के कर्मचारी वर्तमान में कई जगहों पर घर-घर जाकर होल्डिंग टैक्स संग्रह करते हैं. ऑनलाइन भुगतान की व्यवस्था होने से यह प्रक्रिया और सरल और पारदर्शी हो सकती है.
विमलेन्दु राय ने कहा कि डिजिटलीकरण की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है. अगर वेबसाइट पर उपलब्ध सेवाओं का विस्तार किया जाता है और आवेदन के निष्पादन की प्रक्रिया भी पूरी तरह ऑनलाइन होती है, तो शहरवासियों को इसका व्यापक लाभ मिलेगा.
रिपोर्ट: प्रशांत कुमार