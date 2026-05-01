मुंगेर में बसने जा रहा है आधुनिक 'अंग टाउनशिप', 55 गांवों की 6750 एकड़ जमीन पर बनेगा नया शहर

बिहार के मुंगेर जिले के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है. सरकार ने यहाँ एक बहुत ही आधुनिक और सुंदर शहर बसाने का फैसला किया है, जिसे 'अंग टाउनशिप' नाम दिया गया है. यह शहर कोई मामूली जगह नहीं होगी, बल्कि यह मुंगेर की तरक्की का नया इंजन बनेगा. जैसे पुराने जमाने में मुंगेर अपनी शान के लिए जाना जाता था, वैसे ही यह नया शहर इसे फिर से वही चमक दिलाएगा. यह शहर जमालपुर, बरियारपुर, हवेली खड़गपुर और असरगंज के बीच की खाली जमीन पर बसाया जाएगा. इसे इस तरह बनाया जाएगा कि यहाँ रहने वाले लोगों को हर तरह की सुख-सुविधाएं मिलें और उन्हें शहर से बाहर जाने की जरूरत ही न पड़े.

कितना बड़ा होगा यह नया शहर?

इस नए शहर को दो हिस्सों में बाँटा गया है. एक हिस्सा बहुत खास होगा जिसे 'कोर एरिया' यानी मुख्य केंद्र कहा जाएगा, जो करीब 1016 एकड़ में फैला होगा. वहीं, इसके चारों तरफ का एक बड़ा हिस्सा होगा जिसे 'विशेष क्षेत्र' कहा जाएगा, यह लगभग 6750 एकड़ की बड़ी जमीन पर फैला होगा. इस शहर को बसाने के लिए मुंगेर के अलग-अलग इलाकों के कुल 55 गाँवों की जमीन ली जाएगी. सरकार का मकसद है कि एक ऐसा इलाका तैयार हो जहाँ स्कूल, अस्पताल, पार्क और चौड़ी सड़कें सब कुछ पहले से ही अच्छे से प्लान किया गया हो.

सड़क, रेल और हवाई जहाज सब होगा पास

इस शहर की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पहुँचने के लिए रास्ते बहुत आसान होंगे. इस शहर के पास से चार बड़े फोरलेन (चार लेन वाली सड़कें) गुजरेंगी, जो मुंगेर को मिर्जाचौकी, देवघर, सुल्तानगंज और हल्दिया जैसे बड़े शहरों से जोड़ेंगी. इतना ही नहीं, यहाँ से मात्र 20-25 किलोमीटर की दूरी पर सुल्तानगंज में एक हवाई अड्डा (एयरपोर्ट) भी बनाया जाएगा. इसका मतलब है कि यहाँ रहने वाले लोग बस, ट्रेन और हवाई जहाज तीनों का फायदा उठा सकेंगे. जब रास्ता आसान होता है, तो व्यापार बढ़ता है और लोगों को काम ढूंढने में आसानी होती है.

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पुरानी संस्कृति और नई तकनीक का मेल

इस आधुनिक टाउनशिप में सिर्फ बड़ी इमारतें ही नहीं होंगी, बल्कि इसमें मुंगेर के गौरवशाली इतिहास और 'अंग' क्षेत्र की सुंदर संस्कृति की झलक भी देखने को मिलेगी. यहाँ आधुनिक विज्ञान की मदद से नई तकनीक वाली चीजें बनाई जाएंगी, लेकिन साथ ही साथ यहाँ के पार्कों और इमारतों में मुंगेर की पुरानी कहानियों और कला को भी संजोया जाएगा. यह शहर एक ऐसा उदाहरण बनेगा जहाँ लोग अपनी जड़ों से भी जुड़े रहेंगे और भविष्य की सुविधाओं का आनंद भी ले सकेंगे.

जमीन की खरीद-बिक्री पर लगी रोक

सरकार ने इस बड़े प्रोजेक्ट को सुरक्षित रखने के लिए एक कड़ा कदम उठाया है. अब इस इलाके में जमीन की खरीद और बिक्री पर अगले एक साल तक के लिए रोक लगा दी गई है. ऐसा इसलिए किया गया है ताकि कोई भी गलत इंसान या भू-माफिया यहाँ की जमीनों पर कब्जा न कर सके. सरकार चाहती है कि यहाँ के असली किसानों और स्थानीय लोगों को ही इसका सही फायदा मिले. जो लोग अपनी जमीन इस शहर के लिए देंगे, उन्हें सरकार कानून के हिसाब से अच्छे पैसे (मुआवजा) भी देगी. इससे यहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी.

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जब एक नया शहर बसता है, तो अपने साथ बहुत सारे काम लेकर आता है. इस टाउनशिप के बनने से मुंगेर में नए कारखाने और दुकानें खुलेंगी. यहाँ के युवाओं को अब नौकरी के लिए बड़े शहरों जैसे दिल्ली या मुंबई नहीं जाना पड़ेगा, उन्हें अपने घर के पास ही काम मिल सकेगा. नगर आयुक्त पार्थ गुप्ता और जिला निबंधन पदाधिकारी अश्वनी कुमार का कहना है कि इस टाउनशिप से मुंगेर की गरीबी दूर होगी और लोग आत्मनिर्भर बनेंगे. यह नया मुंगेर न केवल आर्थिक रूप से मजबूत होगा, बल्कि पूरे बिहार के लिए एक मिसाल बनेगा.