Munger News: पत्नी की अर्थी निकलने से पहले पति ने भी तोड़ा दम, एक ही चिता पर हुआ अंतिम संस्कार, परिवार वालों का रो-रोकर बुरा हाल

मुंगेर के लल्लू पोखर में सोमवार को 82 साल की अहिल्या देवी की मौत हुई. अगले दिन उनकी शवयात्रा निकलने से पहले 87 साल के पति विश्वनाथ सिंह ने भी दम तोड़ दिया. वो विद्वान वकील और लॉ कॉलेज के पूर्व प्रोफेसर थे. परिवार में तीन बेटे और तीन बेटियां हैं, सभी सदमे में हैं.
मुंगेर के लल्लू पोखर मोहल्ले में मंगलवार को एक ऐसी दुखद घटना हुई जो लोगों के दिल को छू गई. यहां के रहने वाले एक बुजुर्ग दंपति की मौत एक के बाद एक हो गई. पहले पत्नी चल बसीं और फिर शवयात्रा निकलने से ठीक पहले पति ने भी दम तोड़ दिया. परिवार वाले तो सदमे में हैं ही, मोहल्ले के लोग और जानने वाले भी इस खबर से स्तब्ध रह गए. ऐसा लगा जैसे दोनों ने साथ जीने की कसम खाई थी और साथ जाने का भी फैसला कर लिया. इस घटना ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया कि जीवन कितना अनिश्चित है.
सोमवार की दोपहर को 82 साल की अहिल्या देवी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया. वो विश्वनाथ सिंह की पत्नी थीं और भागलपुर जिले के शाहपुर की रहने वाली थीं. उनकी मौत के बाद पूरा परिवार इकट्ठा हो गया. सबने मिलकर अंतिम संस्कार की तैयारी की. मंगलवार को शवयात्रा निकालने का प्लान था. घर में मातम का माहौल था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि और बड़ा दुख आने वाला है. शवयात्रा निकलने से ठीक पहले 87 साल के विश्वनाथ सिंह ने भी आखिरी सांस ली.
वो विद्वान अधिवक्ता थे और विश्वनाथ सिंह लॉ कॉलेज मुंगेर के प्रोफेसर भी रह चुके थे. मुंगेर न्यायालय में उनकी अच्छी पहचान थी. जैसे ही उनकी मौत की खबर फैली, कई वरीय अधिवक्ता उनके घर पहुंच गए और परिवार को सांत्वना दी. परिवार वालों का रो-रोकर बुरा हाल हो गया है. मां की मौत का दुख अभी संभला भी नहीं था कि पिता भी चले गए.
विश्वनाथ सिंह और अहिल्या देवी के तीन बेटे और तीन बेटियां हैं. सभी की शादी हो चुकी है. बड़ा बेटा शैलेश कुमार शिक्षक है, दूसरा विभेश कुमार अधिवक्ता है और राकेश कुमार बैंक से रिटायर हो चुके हैं. विश्वनाथ सिंह और अहिल्या देवी की शादी 1961 में हुई थी. दोनों ने लंबा जीवन साथ बिताया. अब साथ ही विदा हो गए. इस घटना से सबको सीख मिली कि रिश्ते कितने मजबूत होते हैं. ऐसी घटनाएं कम ही सुनने को मिलती हैं. परिवार वाले अब धीरे-धीरे इस सदमे से उबरने की कोशिश कर रहे हैं.
इनपुट - प्रशांत कुमार