Munger News: कल पहली बार मुंगेर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, कड़ी सुरक्षा के बीच होगा भव्य कार्यक्रम

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बुधवार को पहली बार मुंगेर आ रहे हैं. उनके इस महत्वपूर्ण दौरे को देखते हुए मुंगेर प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है. मुख्यमंत्री की सुरक्षा में कोई कमी न रहे, इसके लिए 500 पुलिस जवानों को तैनात किया गया है. इसके साथ ही क्विक रिस्पांस टीम (QRT) और बड़े पुलिस अफसरों को चप्पे-चप्पे पर निगरानी रखने की जिम्मेदारी दी गई है. जिलाधिकारी निखिल धनराज और एसपी सैयद इमरान मसूद खुद सभी तैयारियों पर नजर रख रहे हैं ताकि पूरा कार्यक्रम बिना किसी परेशानी के संपन्न हो सके.

मुख्यमंत्री का कार्यक्रम सुबह से ही शुरू हो जाएगा. तय समय के अनुसार, वे सुबह 10:50 बजे हेलीकॉप्टर से सफियासराय हवाई अड्डे पर उतरेंगे. हवाई अड्डे पर पुलिस बल उन्हें 'गार्ड ऑफ ऑनर' देकर सम्मान देगा. इसके बाद वे सड़क मार्ग से होते हुए बिहार योग विद्यालय 'गंगा दर्शन' जाएंगे. वहाँ मुख्यमंत्री ज्योति मंदिर और छाया समाधि का दर्शन करेंगे. साथ ही वे स्वामी जी से मुलाकात करेंगे और आरती कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे. मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर पूरे रास्ते में स्वागत के बड़े-बड़े होर्डिंग और बैनर लगाए गए हैं.

आध्यात्मिक दर्शन के बाद मुख्यमंत्री विकास कार्यों का अवलोकन करेंगे. सुबह 11:30 बजे वे बबुआ गंगा घाट पहुंचेंगे, जहाँ मुंगेर-भागलपुर गंगा पथ परियोजना के बारे में उन्हें जानकारी दी जाएगी. इसके बाद दोपहर 12:15 बजे वे सरस्वती विद्या मंदिर पहुंचेंगे. यहाँ वे भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित 'पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान' में शामिल होंगे. मुंगेर के अपने व्यस्त कार्यक्रम को पूरा करने के बाद, दोपहर 1:15 बजे मुख्यमंत्री खगड़िया के चौथम के लिए रवाना हो जाएंगे.

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जिलाधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री स्वामी सत्यानंद सरस्वती के विशेष कार्यक्रम में भाग लेने मुंगेर आ रहे हैं. पुलिस अधीक्षक ने साफ किया है कि सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह चाक-चौबंद है और कहीं भी ढिलाई नहीं बरती जाएगी. मुख्यमंत्री के पहली बार मुंगेर आने को लेकर स्थानीय लोगों और कार्यकर्ताओं में बहुत ज्यादा उत्साह देखा जा रहा है. शहर के मुख्य चौक-चौराहों को सजाया गया है और सभी सरकारी अधिकारी अपनी ड्यूटी पूरी जिम्मेदारी से निभाने के लिए तैनात हैं.