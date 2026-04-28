मुंगेर में रफ्तार का कहर, अर्टिगा ने तीन लोगों को रौंदा, मौके पर ही मौत

मुंगेर: बिहार के मुंगेर जिले से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है, जहाँ मुफसिल थाना क्षेत्र के तेलिया तालाब स्थित इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के पास एक तेज रफ्तार अर्टिका कार ने सड़क किनारे काम कर रहे तीन लोगों को कुचल दिया. इस भीषण हादसे में तीनों व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई. घटना के बाद पूरे इलाके में कोहराम मच गया और आक्रोशित ग्रामीणों ने मुंगेर-बरियारपुर मुख्य मार्ग को जाम कर जमकर विरोध प्रदर्शन किया.

मिली जानकारी के अनुसार, तेलिया तालाब के पास सड़क किनारे एक गैरेज है. वहां एक कंटेनर ट्रक खड़ा था, जिसका चक्का मिस्त्री और उसका हेल्पर निकाल रहे थे. ट्रक का चालक राजा मंडल भी वहीं मौजूद था. इसी दौरान एक तेज रफ्तार अर्टिका कार अनियंत्रित होकर आई और तीनों को बुरी तरह रौंदते हुए आगे निकल गई. हादसे के बाद चालक वाहन को कुछ दूरी पर छोड़कर फरार हो गया. इस हृदयविदारक घटना में मिन्नत नगर निवासी मो. टिंकू उर्फ शाहिद, बनोधा निवासी हेल्पर मो. शाहबाज और नौवागढ़ी कंतपुर निवासी ट्रक चालक राजा मंडल की जान चली गई.

हादसे को देखकर स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. भीड़ ने सड़क पर छोड़ी गई अर्टिका कार को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया. मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. ग्रामीणों का कहना है कि ये लोग मेहनत-मजदूरी कर अपने परिवार का पेट पालते थे, अब इनके जाने के बाद परिवार के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है. प्रदर्शनकारियों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि मृतकों के परिजनों को उचित मुआवजा दिया जाए.

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घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए मुफसिल थाना के साथ-साथ आसपास के कई थानों की पुलिस मौके पर पहुँच गई है. पुलिस अधिकारियों द्वारा आक्रोशित लोगों को समझाने-बुझाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि जाम हटाया जा सके. फिलहाल सड़क जाम होने के कारण मुंगेर-बरियारपुर मुख्य मार्ग और बेगूसराय की ओर से आने वाले वाहनों की लंबी कतार लग गई है, जिससे राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.