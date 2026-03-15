Munger News: हवेली खड़गपुर में रसोई गैस की किल्लत, एजेंसी पर 200 मीटर लंबी लाइन में खड़े उपभोक्ता

Bihar News: मुंगेर जिले के हवेली खड़गपुर प्रखंड क्षेत्र में इन दिनों रसोई गैस की किल्लत ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है. पहले जहां क्षेत्र की ब्रह्मशिला गैस एजेंसी को एक महीने में करीब 100 ट्रक गैस की आपूर्ति मिलती थी, वहीं अब यह संख्या घटकर महज 40 से 50 ट्रक रह गई है. आपूर्ति में आई इस बड़ी कमी का असर सीधे उपभोक्ताओं पर पड़ रहा है. गैस की कमी के कारण लोगों को समय पर सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है और एजेंसी के बाहर लंबी कतारें लग रही हैं. हालात ऐसे हो गए हैं कि उपभोक्ताओं को घंटों इंतजार करने के बावजूद गैस मिलने की गारंटी नहीं मिल रही, जिससे आम लोगों में नाराजगी और चिंता का माहौल बना हुआ है.

200 मीटर लंबी लाइन, घंटों इंतजार

गैस की कमी के कारण ब्रह्मशिला गैस एजेंसी पर उपभोक्ताओं की भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है. रविवार की सुबह गैस की रसीद कटाने के लिए महिला और पुरुष उपभोक्ताओं की लगभग 200 मीटर लंबी कतार लग गई. कई लोग सुबह से ही लाइन में खड़े रहे, लेकिन लंबे इंतजार के बाद भी सभी को गैस नहीं मिल पाई. एजेंसी परिसर में भीड़ के कारण आपाधापी की स्थिति भी देखने को मिली, जिससे लोगों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ा.

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बुकिंग में भी आ रही दिक्कतें

उपभोक्ताओं का कहना है कि गैस बुकिंग की प्रक्रिया भी अब काफी मुश्किल हो गई है. उपभोक्ता शमी ने बताया कि वे रात 12 बजे के बाद से ही मोबाइल से बुकिंग नंबर मिलाने की कोशिश कर रहे थे. कई बार प्रयास करने के बाद बुकिंग नंबर मिला, लेकिन सुबह तीन घंटे से ज्यादा लाइन में खड़े रहने के बावजूद उनका नंबर नहीं आ पाया. वहीं शैलेश कुमार ने बताया कि बुकिंग के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करने पर बार-बार 'इनवेलिड नंबर' बताया जा रहा है, जिससे उपभोक्ताओं की परेशानी और बढ़ गई है.

ट्रकों की आवाजाही पर रोक से प्रभावित आपूर्ति

गैस ट्रक लेकर आए चालक हरि बोल यादव ने बताया कि पहले प्लांट से महीने में करीब 100 ट्रक गैस की आपूर्ति होती थी, लेकिन अब यह घटकर 40 से 50 ट्रक रह गई है. उन्होंने कहा कि 10 चक्का वाले ट्रकों के प्लांट में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है, जिसके कारण गैस की आपूर्ति प्रभावित हो रही है. वहीं उपभोक्ताओं का कहना है कि एजेंसी परिसर में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस की कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जबकि मुंगेर के पुलिस अधीक्षक द्वारा गैस एजेंसियों के पास पुलिस बल तैनात करने की बात कही गई थी. पुलिस व्यवस्था नहीं होने से एजेंसी परिसर में अव्यवस्था की स्थिति बनी हुई है.

रिपोर्ट: प्रशांत कुमार