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Munger News: बेटी के सामने मां को मारी गोली, बाइक सवार बदमाशों ने छीने 80000 के जेवर

Munger News: बांका जिले के बेलहर थाना क्षेत्र में बाइक सवार दो अपराधियों ने एक महिला से 1.30 लाख रुपये की लूट की. महिला बैंक से अपने जेवर छुड़ाकर टोटो से घर लौट रही थी, तभी नहर के पास उसे रोक लिया गया. विरोध करने पर अपराधियों ने महिला के पैर में गोली मार दी और जेवर, नकदी व दस्तावेज लेकर फरार हो गए.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: May 08, 2026, 08:31 PM IST

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मुंगेर-बांका सीमा पर दिनदहाड़े लूट
मुंगेर-बांका सीमा पर दिनदहाड़े लूट

मुंगेर और बांका जिले की सीमा पर अपराधियों ने एक दिल दहला देने वाली घटना को अंजाम दिया है. यहां दिनदहाड़े एक महिला से लूटपाट की गई और विरोध करने पर अपराधियों ने उसे गोली मार दी. यह पूरी घटना बांका जिले के बेलहर थाना क्षेत्र की है. घायल महिला की पहचान 50 वर्षीय निर्मला देवी के रूप में हुई है, जो तरी मंझगांय की रहने वाली हैं. निर्मला देवी अपनी बेटी सोनी कुमारी के साथ मुंगेर जिले के संग्रामपुर बैंक गई थीं. वहां उन्होंने गिरवी रखे अपने गहने छुड़वाए थे. बैंक का काम निपटाने के बाद मां-बेटी संग्रामपुर मोड़ से एक ई-रिक्शा पर सवार होकर अपने घर वापस लौट रही थीं. उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि रास्ते में अपराधी उनका इंतजार कर रहे हैं.

जैसे ही टोटो लालू नगर से थोड़ा आगे नहर के किनारे पहुंचा, बाइक पर सवार दो नकाबपोश अपराधियों ने उसे रुकवा लिया. अपराधियों ने अचानक टोटो को घेर लिया और महिला के हाथ से रुपयों और जेवरों वाला झोला छीनने लगे. झोले में 50 हजार रुपये नकद और करीब 80 हजार रुपये के सोने-चांदी के जेवर रखे थे. निर्मला देवी ने जब अपने खून-पसीने की कमाई को बचाने की कोशिश की और अपराधियों का विरोध किया, तो अपराधियों ने क्रूरता दिखाते हुए उनके दाहिने पैर में गोली मार दी.

गोली चलने के बाद महिला दर्द से कराहने लगी और अपराधी मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए. वे केवल पैसे और जेवर ही नहीं ले गए, बल्कि झोले में रखा Aadhaar, बैंक पासबुक और अन्य जरूरी कागजात भी साथ ले गए. शोर मचने पर आसपास के ग्रामीण वहां पहुंचे और घायल महिला को तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) संग्रामपुर ले जाया गया. वहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार किया, लेकिन हालत गंभीर देखते हुए उन्हें बेहतर इलाज के लिए भागलपुर रेफर कर दिया गया है.

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घटना की सूचना मिलते ही बेलहर थाना पुलिस अस्पताल और घटनास्थल पर पहुंची. पुलिस ने पीड़ित बेटी सोनी कुमारी का बयान दर्ज किया है. सोनी ने बताया कि अपराधियों ने ई-रिक्शा रुकवाते ही हमला कर दिया था. पुलिस अब अपराधियों की पहचान करने के लिए रास्तों में लगे कैमरों की जांच कर रही है और छापेमारी शुरू कर दी है. इस घटना से पूरे इलाके के लोगों में डर का माहौल बना हुआ है.

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