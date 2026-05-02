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Munger News: तिरुपति बालाजी की उत्सव मूर्ति आएगी मुंगेर, पोलो मैदान में 6 मई को होंगे भव्य दर्शन

बिहार के मुंगेर में 5 और 6 मई को होने वाले ऐतिहासिक उत्सव को लेकर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने शनिवार को उच्चस्तरीय निरीक्षण किया. मुख्यमंत्री के संभावित आगमन के मद्देनजर योग आश्रम, निर्दोष काली मंदिर और सरस्वती विद्या मंदिर की सुरक्षा व सुविधाओं को परखा गया.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: May 02, 2026, 06:52 PM IST

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मुंगेर में ऐतिहासिक उत्सव की गूँज
मुंगेर में ऐतिहासिक उत्सव की गूँज

मुंगेर शहर में आगामी 5 और 6 मई को एक बहुत ही ऐतिहासिक और भव्य उत्सव होने जा रहा है. इस खास मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री के भी आने की संभावना है. मुख्यमंत्री के आने से पहले शहर में सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है. शनिवार को बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत खुद हेलीकॉप्टर से मुंगेर पहुंचे ताकि वे तैयारियों का जायजा ले सकें. उनके साथ सरकार के कई और बड़े अधिकारी भी मौजूद थे. सफियाबाद पहुंचने पर जिले के बड़े अधिकारियों ने उनका स्वागत किया और फिर वे सीधे उन जगहों का निरीक्षण करने निकल गए जहाँ कार्यक्रम होने वाले हैं.

मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत सबसे पहले कासिम बाजार के निर्दोष काली मंदिर पहुंचे. वहां उन्होंने माता रानी की पूजा-अर्चना की और मंदिर परिसर की व्यवस्था देखी. इसके बाद वे योग आश्रम और सरस्वती विद्या मंदिर भी गए. उन्होंने अधिकारियों को साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि सुरक्षा में कोई चूक नहीं होनी चाहिए. भीड़ को संभालने के लिए बेहतर इंतजाम हों, गाड़ियों के आने-जाने के लिए सही रास्ता हो और साफ-सफाई का पूरा ध्यान रखा जाए. उनका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उत्सव में आने वाले किसी भी श्रद्धालु को कोई परेशानी न हो.

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मुंगेर के जिलाधिकारी निखिल धनराज निप्पीणीकर ने बताया कि यह उत्सव क्यों इतना खास है. दरअसल, 5 मई को योग गुरु स्वामी सत्यानंद सरस्वती का मुंगेर पदार्पण दिवस है. इस मौके पर तिरुपति बालाजी की उत्सव मूर्ति खास तौर पर मुंगेर लाई जा रही है. 6 मई को इस पवित्र मूर्ति को पोलो मैदान में रखा जाएगा ताकि आम लोग और श्रद्धालु इसके दर्शन कर सकें. इतने बड़े और धार्मिक आयोजन को यादगार बनाने के लिए जिला प्रशासन दिन-रात काम कर रहा है. पूरे शहर को सजाया जा रहा है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं.

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