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Munger News: पढ़ाई की जगह पर जाम छलकाते दिखे युवक, स्कूल बना शराबियों का अड्डा

मुंगेर के असरगंज स्थित रामानंद परसीराम उच्च माध्यमिक विद्यालय में शराब पार्टी का एक कथित वीडियो वायरल होने से हड़कंप मच गया है. वीडियो में चार युवक क्लासरूम के भीतर शराब पीते नजर आ रहे हैं, जहाँ नाइट गार्ड दिलीप कुमार भी मौजूद है. जिला शिक्षा पदाधिकारी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के आदेश दिए हैं और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: May 13, 2026, 04:23 PM IST

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कुणाल गौरव, जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुंगेर
कुणाल गौरव, जिला शिक्षा पदाधिकारी, मुंगेर

मुंगेर जिले से एक ऐसी खबर आई है जिसे सुनकर हर कोई हैरान है. यहाँ एक स्कूल के क्लासरूम में कुछ युवकों द्वारा शराब पार्टी करने का वीडियो इंटरनेट पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है. यह घटना शिक्षा के मंदिर कहे जाने वाले स्कूल की मर्यादा पर एक बड़ा सवाल खड़ी करती है.

स्कूल के क्लासरूम में शराब की बोतलें

मुंगेर जिले के असरगंज में 'रामानंद परसीराम उच्च माध्यमिक विद्यालय' है. सोशल मीडिया पर 11 मई को एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें दिख रहा है कि स्कूल के एक क्लासरूम के अंदर चार युवक बड़े आराम से डेस्क और बेंच पर शराब की बोतलें रखकर शराब पी रहे हैं. जिस जगह पर बच्चे बैठकर पढ़ाई करते हैं, वहां इस तरह की गंदी हरकत देख लोग काफी गुस्से में हैं.

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नाइट गार्ड की भूमिका भी शक के घेरे में

हैरानी की बात तो यह है कि जब यह सब हो रहा था, तब स्कूल की रखवाली करने वाला नाइट गार्ड भी वहां मौजूद था. वीडियो में दिख रहे नाइट गार्ड की पहचान दिलीप कुमार के रूप में हुई है. अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या गार्ड ने ही उन युवकों को अंदर आने दिया या वह खुद भी इस पार्टी में शामिल था. शिक्षा विभाग अब नाइट गार्ड की भूमिका की भी गहराई से जांच करवा रहा है.

शिक्षा विभाग में मचा हड़कंप, जांच शुरू

जैसे ही यह वीडियो जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) कुणाल गौरव के पास पहुँचा, उन्होंने तुरंत एक्शन लिया. उन्होंने इस मामले को बहुत गंभीर माना है और असरगंज के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को जांच करके पूरी रिपोर्ट देने को कहा है. स्कूल के हेडमास्टर से भी लिखित में जवाब मांगा गया है कि स्कूल के अंदर ऐसी हरकत कैसे होने दी गई. डीईओ ने साफ कहा है कि वीडियो की सच्चाई का पता चलते ही दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी.

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स्कूलों की सुरक्षा पर सख्त निर्देश

इस घटना के बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी ने जिले के सभी स्कूलों के हेडमास्टर को कड़ी चेतावनी दी है. उन्होंने आदेश दिया है कि स्कूल परिसर की हर रोज निगरानी की जाए ताकि दोबारा ऐसी कोई शर्मनाक घटना न हो. उन्होंने यह भी कहा है कि अगर आगे किसी स्कूल से ऐसा वीडियो आया, तो सीधे तौर पर हेडमास्टर को जिम्मेदार मानकर उन पर कार्रवाई होगी. फिलहाल पूरी जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है.

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