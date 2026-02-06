Munger PACS elections 2026: 8 प्रखंडों में मतदान शुरू, दियारा क्षेत्र में कड़ी सुरक्षा के बीच डाले जा रहे वोट

Munger PACS elections 2026: बिहार राज्य के मुंगेर जिले में निर्वाचन प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिले के आठ प्रखंडों में प्राथमिक कृषि साख समितियों (पैक्स) के अध्यक्ष और 11 सदस्यीय प्रबंध कार्यकारिणी के चुनाव शुक्रवार सुबह सात बजे से शुरू हो गए. चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने हर मतदान केंद्र पर दंडाधिकारियों के साथ पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात किया है. जिले में कुल 21 पैक्स अध्यक्ष और प्रबंध कार्यकारिणी के चुनाव होने हैं, जिनका कार्यकाल पांच वर्ष पूर्ण होने वाला है. इनमें से चार पैक्स अध्यक्ष निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं. इससे पहले संग्रामपुर प्रखंड के बढ़ौनिया पैक्स और जमालपुर प्रखंड के पाटम पूर्वी पैक्स में अध्यक्ष पद पर निर्विरोध चयन हुआ था.

जिले में कुल 74 मतदान केंद्र बनाए गए हैं. इनमें सदर प्रखंड में 7, जमालपुर में 7, धरहरा में 18, बरियारपुर में 3, टेटियाबंबर में 8, तारापुर में 3, हवेली खड़गपुर में 7 और संग्रामपुर प्रखंड में 13 केंद्र शामिल हैं. प्रशासन ने सभी केंद्रों पर सेक्टर मजिस्ट्रेट और स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती की है, ताकि मतदान पूरी तरह व्यवस्थित और सुरक्षित ढंग से हो सके.

ये भी पढ़ें: Jharkhand Municipal Elections 2026: गैर-दलीय चुनाव में दलीय ताकत दिखाने की तैयारी

Add Zee News as a Preferred Source

मतगणना प्रक्रिया भी चरणबद्ध रूप से की जाएगी. 6 फरवरी को सदर, धरहरा, बरियारपुर और टेटियाबंबर प्रखंडों में मतगणना संपन्न होगी, जबकि शेष पैक्स की मतगणना 7 फरवरी को होगी. इसके लिए संबंधित अधिकारियों ने सभी मतदान केंद्रों की तैयारियों का जायजा लिया और मतदाताओं से शांतिपूर्वक मतदान करने की अपील की.

पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद ने बताया कि क्विक रिस्पांस टीम (QRT) भी गठित की गई है, जो किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई करेगी. डीएसपी रैंक के अधिकारी सुपर जोनल पदाधिकारी के रूप में क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं. विशेष रूप से गंगा पार दियारा क्षेत्र को संवेदनशील मानते हुए वहां अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है. प्रशासन ने सभी मतदाताओं से शांति बनाए रखने और निर्भीक होकर मतदान करने का आग्रह किया है.

रिपोर्ट: प्रशांत कुमार