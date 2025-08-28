मुंगेर पुलिस ने टिट्टू गैंग के तीन कुख्यात अपराधियों को दबोचा, पिस्टल और मोबाइल बरामद
मुंगेर पुलिस ने टिट्टू गैंग के तीन कुख्यात अपराधियों को दबोचा, पिस्टल और मोबाइल बरामद

मुंगेर पुलिस ने लखीसराय के टिट्टू धमाका गैंग के तीन सदस्यों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया. गुप्त सूचना के आधार पर तेलिया तालाब के पास वाहन जांच में मुनचुन सिंह, शिवम कुमार सिंह और मुकुल आनंद पकड़े गए.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 28, 2025, 04:52 PM IST

Munger News: मुंगेर पुलिस ने लखीसराय जिले के कुख्यात टिट्टू धमाका गैंग के तीन सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है. यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई, जिसमें पुलिस को जानकारी मिली थी कि गैंग के सदस्य एक नीले रंग की बाइक पर सवार होकर तेलिया तालाब की ओर आ रहे हैं और उनके पास अवैध हथियार हैं. मुंगेर के पुलिस अधीक्षक (एसपी) सैयद इमरान मसूद ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि इस सूचना के बाद तुरंत कार्रवाई की गई.

पुलिस ने मुफस्सिल थाना, पूरबसराय थाना और जिला आसूचना इकाई की संयुक्त टीम के साथ तेलिया तालाब के पास वाहन जांच अभियान चलाया. इस दौरान एक नीले रंग की बाइक पर सवार तीन संदिग्धों को रोका गया. जांच के दौरान उनके पास से एक देसी पिस्टल, एक मैगजीन और दो मोबाइल फोन बरामद किए गए. गिरफ्तार किए गए अपराधियों की पहचान मुनचुन धमाका उर्फ मुनचुन सिंह, शिवम कुमार सिंह उर्फ गुलशन कुमार और मुकुल आनंद के रूप में हुई. मुनचुन सिंह शेखपुरा जिले का रहने वाला है, जबकि शिवम और मुकुल लखीसराय जिले के निवासी हैं.

एसपी सैयद इमरान मसूद ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों में से शिवम कुमार सिंह और मुनचुन सिंह के खिलाफ लखीसराय और शेखपुरा जिले में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं. ये अपराधी अवैध हथियार खरीदने के लिए मुंगेर आए थे और किसी बड़ी आपराधिक घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे थे. पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी को एक बड़ी उपलब्धि बताया.

एसपी ने कहा कि पुलिस लगातार ऐसी गुप्त सूचनाओं पर काम कर रही है और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी. पुलिस अब इन अपराधियों से पूछताछ कर रही है ताकि गैंग के अन्य सदस्यों और उनके नेटवर्क का पता लगाया जा सके.

ये भी पढ़ें- जहानाबाद पर्यवेक्षण गृह से 24 बाल कैदी फरार, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल

Munger News

