/2019 से लापता शादीशुदा महिला हैदराबाद में प्रेमी के साथ मिली, 2 बच्चे भी हैं, मुंगेर पुलिस का बड़ा खुलासा

मुंगेर के एसपी सैयद इमरान मसूद ने हाल में जिले के सभी थानों में लंबित पुराने मामलों की समीक्षा का निर्देश दिया. इसी दौरान श्यामपुर थाना का यह मामला सामने आया. एसपी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए थानाध्यक्ष अभिषेक कुमार के नेतृत्व में विशेष टीम गठित कर महिला की बरामदगी का निर्देश दिया. पुलिस टीम ने सबसे पहले महिला के मायके वालों के मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल खंगाली. जांच के दौरान पुलिस को चौंकाने वाली जानकारी मिली. महिला अपनी मां और भाई के लगातार संपर्क में थी. इससे पुलिस को आशंका हुई कि परिजनों को महिला के ठिकाने की जानकारी हो सकती है. इसके बाद तकनीकी निगरानी के आधार पर महिला के मोबाइल लोकेशन की जांच की गई. लोकेशन तेलंगाना के हैदराबाद की मिली. पुलिस टीम 14 सितंबर को करीब 1700 किलोमीटर की दूरी तय कर तेलंगाना पहुंची. स्थानीय पुलिस के सहयोग से महिला को हैदराबाद से बरामद कर मुंगेर लाया गया.