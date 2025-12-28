Advertisement
मुंगेर में शराब तस्कर को पकड़ने गई QRT से मारपीट; जवान की पिस्टल छिनी, वार्ड सदस्य समेत 5 गिरफ्तार

Bihar News: नयारामनगर थाना क्षेत्र के कन्हैयाचक गांव में शराब तस्कर को पकड़ने गई क्यूआरटी टीम और ग्रामीणों के बीच झड़प हो गई. घटना में एक पुलिस जवान घायल हुआ और उसकी पिस्टल छीन ली गई. मामले में चार ग्रामीणों और एक पुलिस जवान को गिरफ्तार किया गया है, जबकि पुलिस की कार्रवाई और जांच जारी है.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 28, 2025, 02:02 PM IST

Bihar News: मुंगेर के नयारामनगर थाना क्षेत्र के पाटम पूर्वी पंचायत अंतर्गत कन्हैयाचक गांव में शनिवार देर शाम शराब तस्कर को पकड़ने गई क्यूआरटी टीम और ग्रामीणों के बीच हुई झड़प ने कानून-व्यवस्था को हिला कर रख दिया. घटना के दौरान न सिर्फ मारपीट हुई, बल्कि एक पुलिस जवान की पिस्टल भी छीन ली गई. इस गंभीर मामले में पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए चार ग्रामीणों और एक पुलिस जवान को गिरफ्तार किया है. छीनी गई पिस्टल की बरामदगी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है.

सूचना पर पहुंची पुलिस
पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद ने बताया कि शनिवार देर शाम सूचना मिली थी कि मुफस्सिल थाना के हसनपुर क्यूआरटी टीम के बाइक दस्ते के साथ ग्रामीणों ने मारपीट की है. सूचना मिलते ही सदर एसडीपीओ अभिषेक कुमार को पुलिस बल के साथ मौके पर भेजा गया. जांच में यह स्पष्ट हुआ कि हसनपुर क्यूआरटी टीम को पाटम की ओर से शराब तस्करी की सूचना मिली थी, लेकिन टीम ने बिना किसी वरीय अधिकारी को सूचना दिए सिविल ड्रेस में ही छापेमारी कर दी, जो गंभीर लापरवाही मानी जा रही है.

 ये भी पढ़ें: चतरा में भारी मात्रा में बरामद हुआ 'मौत का सिरप' कोडीन, तस्करों में मचा हड़कंप

झड़प में जवान घायल, चार ग्रामीण गिरफ्तार
छापेमारी के दौरान स्थानीय ग्रामीणों से झड़प हो गई, जिसमें पुलिस जवान सोनू कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया. इसी दौरान उसकी पिस्टल भी छीन ली गई. एसपी ने बताया कि इस मामले में चार ग्रामीणों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक वार्ड सदस्य मनीष कुमार यादव भी शामिल है. सभी से पूछताछ की जा रही है और घटना से जुड़े अन्य लोगों की पहचान भी की जा रही है.

पुलिस जवान पर भी कार्रवाई
एसपी ने बताया कि जांच के क्रम में पुलिस जवान सुरेंद्र कुमार की भूमिका संदिग्ध पाई गई, जिसके बाद उसे भी गिरफ्तार किया गया. उसके मोबाइल की जांच में अवैध वसूली के प्रयास से जुड़े साक्ष्य मिले हैं. एसपी ने स्पष्ट कहा कि बिना वरीय अधिकारी को सूचना दिए सिविल ड्रेस में छापेमारी करना गंभीर अनुशासनहीनता है. घटना में शामिल अन्य तीन पुलिस जवानों से भी पूछताछ जारी है और उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया चल रही है.

रिपोर्ट: प्रशांत किशोर

