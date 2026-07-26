/कांवड़ियों के स्वागत के लिए मुंगेर हुआ तैयार, श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा में नहीं होगी कोई कमी

त्रिशूल और डमरू के आकार की विशेष डेकोरेटिव लाइटें

उन्होंने बताया कि मुंगेर में प्रवेश करते ही श्रद्धालुओं का स्वागत करने के लिए गुफानुमा आकर्षक प्रवेश द्वार बनाया गया है, जिससे उन्हें देवघर बोलबम यात्रा का आध्यात्मिक एहसास होगा. रात में यात्रा को सुगम और आकर्षक बनाने के लिए सामान्य रोशनी के साथ भगवान शिव के त्रिशूल और डमरू के आकार की विशेष डेकोरेटिव लाइटें लगाई गई हैं. पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद ने बताया कि मुंगेर जिले के 26 किलोमीटर लंबे कच्ची कांवरिया पथ पर पुलिस बल और दंडाधिकारियों की प्रति नियुक्ति कर दी गई है. पूरे मार्ग पर 13 पुलिस आउटपोस्ट बनाए गए हैं, जो 24 घंटे तीन शिफ्टों में कार्य करेंगे. उन्होंने बताया कि पुलिस मुख्यालय से चार कंपनी अतिरिक्त पुलिस बल उपलब्ध कराया गया है. इसके अलावा विभिन्न जिलों से अतिरिक्त जवान भी प्रतिनियुक्त किए गए हैं. किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए क्विक रिस्पांस टीम (QRT) की तैनाती की गई है.