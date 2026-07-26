/कांवड़ियों के स्वागत के लिए मुंगेर हुआ तैयार, श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा में नहीं होगी कोई कमी

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श्रावणी मेले को लेकर मुंगेर जिला प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं. रविवार (26 जुलाई, 2026) को मुंगेर प्रमंडल के आयुक्त प्रेम सिंह मीणा, डीआईजी राकेश कुमार, जिलाधिकारी निखिल धनराज और पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद ने मुंगेर जिला सीमा कमराय स्थित कच्ची कांवरिया पथ का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया. अधिकारियों ने संबंधित विभागों को श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा में किसी प्रकार की कमी नहीं रहने देने का निर्देश दिया. जिलाधिकारी निखिल धनराज ने बताया कि इस साल कांवड़ियों की सुविधा के लिए कई नई व्यवस्थाएं की गई हैं. पूरे मार्ग पर कुल 7 टेंट सिटी बनाई गई हैं. इनमें पांच पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन, एक पीएचईडी विभाग और एक नगर विकास विभाग द्वारा स्थापित की गई है. इन टेंट सिटी में श्रद्धालुओं के ठहरने, विश्राम और मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था की गई है.
त्रिशूल और डमरू के आकार की विशेष डेकोरेटिव लाइटें
उन्होंने बताया कि मुंगेर में प्रवेश करते ही श्रद्धालुओं का स्वागत करने के लिए गुफानुमा आकर्षक प्रवेश द्वार बनाया गया है, जिससे उन्हें देवघर बोलबम यात्रा का आध्यात्मिक एहसास होगा. रात में यात्रा को सुगम और आकर्षक बनाने के लिए सामान्य रोशनी के साथ भगवान शिव के त्रिशूल और डमरू के आकार की विशेष डेकोरेटिव लाइटें लगाई गई हैं. पुलिस अधीक्षक सैयद इमरान मसूद ने बताया कि मुंगेर जिले के 26 किलोमीटर लंबे कच्ची कांवरिया पथ पर पुलिस बल और दंडाधिकारियों की प्रति नियुक्ति कर दी गई है. पूरे मार्ग पर 13 पुलिस आउटपोस्ट बनाए गए हैं, जो 24 घंटे तीन शिफ्टों में कार्य करेंगे. उन्होंने बताया कि पुलिस मुख्यालय से चार कंपनी अतिरिक्त पुलिस बल उपलब्ध कराया गया है. इसके अलावा विभिन्न जिलों से अतिरिक्त जवान भी प्रतिनियुक्त किए गए हैं. किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए क्विक रिस्पांस टीम (QRT) की तैनाती की गई है.
ट्रैफिक डीएसपी के नेतृत्व में की गई विशेष व्यवस्था
डीएसपी रैंक के अधिकारियों का रोस्टर भी जारी कर दिया गया है, जो प्रतिदिन मार्ग का निरीक्षण और निगरानी करेंगे. यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए ट्रैफिक डीएसपी के नेतृत्व में विशेष व्यवस्था की गई है. पूरे कांवरिया पथ पर सीसीटीवी कैमरे, 24 घंटे संचालित कंट्रोल रूम तथा श्रद्धालुओं की संख्या पर नजर रखने के लिए हेड काउंट कैमरे लगाए गए हैं. इसके साथ ही सुरक्षा गश्त के लिए पुलिस मुख्यालय से घुड़सवार दस्ता भी तैनात किया गया है. प्रशासन का कहना है कि इस बार श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सुविधाजनक और आध्यात्मिक वातावरण उपलब्ध कराने के लिए सभी विभाग समन्वय के साथ कार्य कर रहे हैं. वहीं, इस मौके पर अनुमंडलीय पदाधिकारी राकेश रंजन अनुमंडलीय पुलिस पदाधिकारी कुमार देवेंद्र यातायात डीएसपी प्रभात रंजन मौजूद थे.
रिपोर्ट: प्रशांत कुमार