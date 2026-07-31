/मुंगेर सदर अस्पताल से एंबुलेंस न मिलने पर पॉलीथिन में लपेटा शव, ई-रिक्शा में टांगकर 30 KM दूर ले गए परिजन

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बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के गृह जिले मुंगेर सदर अस्पताल से लापरवाही और मानवता को शर्मसार करने का मामला सामने आया है. यहां सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले बरियारपुर के कल्याणपुर निवासी पिंटू दास के शव को घर तक पहुंचाने के लिए उनके परिजनों को चार घंटे बाद भी एम्बुलेंस नहीं मिली. जिसकी वजह से परिवार ने 15 सौ रुपए में एक ई-रिक्शा को भाड़े पर लेकर पॉलीथिन में लपेटे शव को ई-रिक्शा के एक सीट पर सिर और दूसरे सीट पर पैर रख कमर के हिस्से को मोटी रस्सी के सहारे टांग कर पोस्टमॉर्टम हाउस से करीब तीस किलोमीटर दूर अपने गांव ले गए. शव के पैर का हिस्सा रिक्शे से बाहर निकला हुआ देख लोग स्वास्थ्य विभाग को कोस रहे थे. वहीं, इस मामले का वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.
दो बाइक की आमने-सामने की टक्कर में हो गई थी मौत
दरअसल, शामपुर थाना क्षेत्र के बरियारपुर-हवेली खड़गपुर मुख्य मार्ग के लड़ुई के समीप बुधवार को दो बाइक की आमने-सामने की टक्कर में धपरी गांव निवासी बिट्टू कुमार और सूरज कुमार की घटनास्थल पर ही मौत हो चुकी थी, जबकि गंभीर रूप से घायल पिंटू दास की इलाज के दौरान बुधवार की देर रात मौत हो गई.
स्वास्थ्य विभाग से सिर्फ आश्वासन मिलता रहा
वहीं, मौत के बाद पुलिस ने गुरुवार सुबह करीब आठ बजे पोस्टमॉर्टम करवा कर शव को परिजनों को सुपुर्द कर दिया. परिजन 102 नंबर डायल कर कई बार शव वाहन की मांग की, लेकिन स्वास्थ्य विभाग से सिर्फ आश्वासन मिलता रहा. आरोप है कि इस दौरान परिजन कई बार अस्पताल प्रशासन से एम्बुलेंस की गुहार लगाया, लेकिन किसी ने उसपर ध्यान नहीं दिया. थक हारकर परिजनों ने एक ई-रिक्शा को किसी तरह 15 सौ रुपए भाड़े पर तैयार किया और शव को लेकर अपने गांव गए.
'यह काफी दुखद घटना है, ऐसा दोबारा नहीं होगा'
इस मामले में मुंगेर सदर अस्पताल के सिविल सर्जन डॉ. राजू ने बताया कि हमारे पास दो शव वाहन है. इसी घटना में दो युवकों की मौत हुई थी, जिसको लेकर दोनों शव वाहन चले गए थे, जिसकी वजह से लेट हुआ है. इसकी वजह से उनके परिजन प्राइवेट वाहन से लेकर गए जो काफी दुखद और खेदजनक है. हम इसकी जांच करवा रहे हैं और भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा ना हो.
रिपोर्ट: प्रशांत कुमार