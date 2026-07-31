Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /BH Munger
  • /मुंगेर सदर अस्पताल से एंबुलेंस न मिलने पर पॉलीथिन में लपेटा शव, ई-रिक्शा में टांगकर 30 KM दूर ले गए परिजन

मुंगेर सदर अस्पताल से एंबुलेंस न मिलने पर पॉलीथिन में लपेटा शव, ई-रिक्शा में टांगकर 30 KM दूर ले गए परिजन

Munger Sadar Hospital: मुंगेर सदर अस्पताल की बेरहमी देखकर हर कोई हैरान नजर आ आया. यहां पर पोस्टमॉर्टम के चार घंटे बाद भी परिजनों के गिड़गिड़ाने के बाद भी शव वाहन नहीं मिला. इसके बाद परिजन ई-रिक्शा में रस्सी से बांधकर शव को ले गए.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Jul 31, 2026, 11:54 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 11:54 PM IST
मुंगेर सदर अस्पताल से एंबुलेंस न मिलने पर पॉलीथिन में लपेटा शव, ई-रिक्शा में टांगकर 30 KM दूर ले गए परिजन
Image Credit: (Z News) मुंगेर सदर अस्पताल से एंबुलेंस न मिलने पर पॉलीथिन में लपेटा शव

About the Author

Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
कुर्सी पर बैठकर बाल कटवा रहा था अभिषेक, फिर हो गया विवाद और नाई ने चला दिया उस्तरा
2
3
4
5