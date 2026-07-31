/मुंगेर सदर अस्पताल से एंबुलेंस न मिलने पर पॉलीथिन में लपेटा शव, ई-रिक्शा में टांगकर 30 KM दूर ले गए परिजन

बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के गृह जिले मुंगेर सदर अस्पताल से लापरवाही और मानवता को शर्मसार करने का मामला सामने आया है. यहां सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले बरियारपुर के कल्याणपुर निवासी पिंटू दास के शव को घर तक पहुंचाने के लिए उनके परिजनों को चार घंटे बाद भी एम्बुलेंस नहीं मिली. जिसकी वजह से परिवार ने 15 सौ रुपए में एक ई-रिक्शा को भाड़े पर लेकर पॉलीथिन में लपेटे शव को ई-रिक्शा के एक सीट पर सिर और दूसरे सीट पर पैर रख कमर के हिस्से को मोटी रस्सी के सहारे टांग कर पोस्टमॉर्टम हाउस से करीब तीस किलोमीटर दूर अपने गांव ले गए. शव के पैर का हिस्सा रिक्शे से बाहर निकला हुआ देख लोग स्वास्थ्य विभाग को कोस रहे थे. वहीं, इस मामले का वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.