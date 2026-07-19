Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /BH Munger
  • /मुंगेर में विवाहिता की संदिग्ध मौत, पति समेत 6 पर दहेज हत्या का केस दर्ज

मुंगेर में विवाहिता की संदिग्ध मौत, पति समेत 6 पर दहेज हत्या का केस दर्ज

Munger Crime News: मुंगेर के धरहरा थाना क्षेत्र में विवाहिता की संदिग्ध मौत के मामले में नया मोड़ आया है. मृतका के भाई ने पति समेत छह लोगों पर दहेज हत्या और साजिश का आरोप लगाया है. पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jul 19, 2026, 10:40 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 10:40 PM IST
मुंगेर में विवाहिता की संदिग्ध मौत, पति समेत 6 पर दहेज हत्या का केस दर्ज
Image Credit: मुंगेर में विवाहिता की संदिग्ध मौत, पति समेत 6 पर दहेज हत्या का केस दर्जSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
रांची में सड़कों पर उतरी कांग्रेस: 'छात्रों की गूंज' अभियान में उमड़ा जनसैलाब
Jharkhand news1 hr ago
2
Purnia News1 hr ago
3
Muzaffarpur News2 hrs ago
4
Katihar News3 hrs ago
5
Bhagalpur Corona News3 hrs ago