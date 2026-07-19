/मुंगेर में विवाहिता की संदिग्ध मौत, पति समेत 6 पर दहेज हत्या का केस दर्ज

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Munger Crime News: मुंगेर के धरहरा थाना क्षेत्र के पचरूखी-दशरथपुर गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध मौत के मामले ने नया मोड़ ले लिया है. मृतका के भाई ने पति समेत छह लोगों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने और साजिश के तहत हत्या करने का आरोप लगाते हुए धरहरा थाना में आवेदन दिया है. पुलिस ने शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है.
मृतका के भाई अभय कुमार, निवासी लक्ष्मीपुर-लोसघानी (पीरी बाजार थाना क्षेत्र, लखीसराय), ने बताया कि उसकी बहन बरखा कुमारी की शादी करीब पांच-छह वर्ष पहले पचरूखी-दशरथपुर निवासी रोनित कुमार उर्फ रूपेश कुमार से हुई थी, जो धरहरा थाना में चौकीदार के पद पर कार्यरत है. आरोप है कि शादी के बाद से पति और ससुराल पक्ष के लोग दहेज में गाड़ी और सोने के आभूषण की मांग को लेकर लगातार प्रताड़ित करते थे. आवेदन में यह भी कहा गया है कि शादी के समय मायके की ओर से सोने के आभूषण, चेन, अंगूठी, नथ, टीका और नकद राशि दी गई थी.
आवेदन के अनुसार, मृतका के पति का किसी अन्य महिला से प्रेम-प्रसंग था, जिसे लेकर पति-पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता था. आरोप है कि इसी विवाद के चलते बरखा कुमारी की हत्या कर दी गई. घटना के बाद उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, धरहरा ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मृतका के भाई ने दावा किया है कि बरखा की पांच वर्षीय पुत्री ने परिजनों को बताया कि उसके पिता ने उसकी मां को फांसी पर लटका दिया. शिकायत में पति रोनित कुमार उर्फ रूपेश कुमार, सास-ससुर, रवि कुमार, प्रहलाद कुमार और चांदनी को भी घटना की साजिश में शामिल बताते हुए सभी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है.
घटना के बाद मायके पक्ष के लोगों ने इसे दहेज हत्या बताते हुए घंटों तक शव उठाने का विरोध किया. उनका कहना था कि पहले आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाए, उसके बाद ही अंतिम संस्कार होने दिया जाएगा. प्राथमिकी दर्ज होने के बाद भी स्थानीय ग्रामीणों ने शव उठाने में सहयोग नहीं किया. बाद में पुलिस के हस्तक्षेप से शव को उठाकर अंतिम संस्कार कराया गया. धरहरा थानाध्यक्ष सोनू कुमार ने बताया कि मृतका के भाई के आवेदन पर पति समेत सभी नामजद आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी.
रिपोर्ट: प्रशांत कुमार