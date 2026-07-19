/मुंगेर में विवाहिता की संदिग्ध मौत, पति समेत 6 पर दहेज हत्या का केस दर्ज

आवेदन के अनुसार, मृतका के पति का किसी अन्य महिला से प्रेम-प्रसंग था, जिसे लेकर पति-पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता था. आरोप है कि इसी विवाद के चलते बरखा कुमारी की हत्या कर दी गई. घटना के बाद उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, धरहरा ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मृतका के भाई ने दावा किया है कि बरखा की पांच वर्षीय पुत्री ने परिजनों को बताया कि उसके पिता ने उसकी मां को फांसी पर लटका दिया. शिकायत में पति रोनित कुमार उर्फ रूपेश कुमार, सास-ससुर, रवि कुमार, प्रहलाद कुमार और चांदनी को भी घटना की साजिश में शामिल बताते हुए सभी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है.