/मुंगेर के तारापुर में शांति और सौहार्द के साथ संपन्न हुआ मुहर्रम, देवगांव कर्बला में हुआ पहलाम

Tarapur Muharram 2026: बिहार के मुंगेर जिले के तारापुर प्रखंड में हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में मनाया जाने वाला मुहर्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ. प्रशासन की ओर से प्रखंड के नौ स्थानों के लिए लाइसेंस जारी किया गया था, जिसके तहत विभिन्न अखाड़ों द्वारा ताजिया जुलूस निकाला गया. शनिवार देर रात गाजीपुर, पुरानी बाजार, कोराजी, माधोडीह समेत कई अखाड़ों से ताजिया मातमी जुलूस के साथ निकाला गया. यह जुलूस रविवार की सुबह-सुबह देवगांव कर्बला पहुंचा, जहां पारंपरिक रीति-रिवाज के अनुसार सभी ताजियों का पहलाम कराया गया. पूरे आयोजन के दौरान अकीदतमंदों ने इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हुए मातम किया.