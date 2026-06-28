/मुंगेर के तारापुर में शांति और सौहार्द के साथ संपन्न हुआ मुहर्रम, देवगांव कर्बला में हुआ पहलाम

राज्य चुनें
Tarapur Muharram 2026: बिहार के मुंगेर जिले के तारापुर प्रखंड में हजरत इमाम हुसैन की शहादत की याद में मनाया जाने वाला मुहर्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ. प्रशासन की ओर से प्रखंड के नौ स्थानों के लिए लाइसेंस जारी किया गया था, जिसके तहत विभिन्न अखाड़ों द्वारा ताजिया जुलूस निकाला गया. शनिवार देर रात गाजीपुर, पुरानी बाजार, कोराजी, माधोडीह समेत कई अखाड़ों से ताजिया मातमी जुलूस के साथ निकाला गया. यह जुलूस रविवार की सुबह-सुबह देवगांव कर्बला पहुंचा, जहां पारंपरिक रीति-रिवाज के अनुसार सभी ताजियों का पहलाम कराया गया. पूरे आयोजन के दौरान अकीदतमंदों ने इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हुए मातम किया.
मुहर्रम जुलूस को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे. जिन मार्गों से ताजिया जुलूस गुजरा, वहां अस्थायी रूप से बिजली आपूर्ति बंद रखी गई. जुलूस के आगे बढ़ने के बाद बिजली सेवा फिर से चालू कर दिया गया. किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए पुलिस बल लगातार तैनात रहा.
शांति समिति के सदस्यों, विभिन्न अखाड़ों के खलीफाओं, सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने प्रशासन के साथ मिलकर पूरे आयोजन को शांतिपूर्ण बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. सभी ताजियों को शांतिपूर्ण पहलाम होने के बाद प्रशासन ने राहत की सांस ली.
अनुमंडल पदाधिकारी राकेश रंजन कुमार और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कुमार देवेंद्र ने नागरिकों, शांति समिति तथा अखाड़ा समितियों के सहयोग की सराहना करते हुए क्षेत्र में आफसी भाईचारा, शांति और सौहार्द बनाए रखने की अपील की. इस दौरान इंस्पेक्टर विवेक राज, थानाध्यक्ष राज कुमार, बीडीओ प्रशांत कुमार और CO संतोष कुमार सहित कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे.
रिपोर्ट: प्रशांत कुमार