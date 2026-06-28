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मुंगेर के तारापुर में शांति और सौहार्द के साथ संपन्न हुआ मुहर्रम, देवगांव कर्बला में हुआ पहलाम

Tarapur Muharram 2026: मुंगेर के तारापुर प्रखंड में मुहर्रम का पर्व श्रद्धा और शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ. विभिन्न अखाड़ों के ताजिया जुलूस देवगांव कर्बला पहुंचे, जहां पारंपरिक रीति से पहलाम कराया गया. सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के बीच प्रशासन ने भाईचारा और सौहार्द बनाए रखने की अपील की.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jun 28, 2026, 08:29 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 08:29 AM IST
मुंगेर के तारापुर में शांति और सौहार्द के साथ संपन्न हुआ मुहर्रम, देवगांव कर्बला में हुआ पहलाम
Image Credit: ZEE MEDIASource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 

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