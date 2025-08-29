Munger News: अमारी गांव में साधकों को आतंकी समझकर ग्रामीणों ने बनाया बंधक, पुलिस ने कराया मुक्त
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2901869
Zee Bihar JharkhandBH Munger

Munger News: अमारी गांव में साधकों को आतंकी समझकर ग्रामीणों ने बनाया बंधक, पुलिस ने कराया मुक्त

अमारी गांव में दो साधकों को ग्रामीणों ने संदेह के आधार पर आतंकी समझकर बंधक बना लिया. पुलिस मौके पर पहुंची और उन्हें मुक्त कर थाने ले गई. पूछताछ के बाद पता चला कि साधक धार्मिक साधना में लगे हैं और किसी आपराधिक गतिविधि से उनका कोई संबंध नहीं है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 29, 2025, 11:06 PM IST

Trending Photos

साधकों को आतंकी समझ ग्रामीणों ने किया हंगामा
साधकों को आतंकी समझ ग्रामीणों ने किया हंगामा

मुंगेर: धरहरा थाना क्षेत्र के अमारी गांव में शुक्रवार को अफरातफरी का माहौल तब बन गया जब दो साधक भिक्षाटन करने गांव पहुंचे. ग्रामीणों ने उन्हें संदेह के आधार पर आतंकी समझ लिया और पकड़कर बंधक बना लिया. घटना की सूचना मिलते ही धरहरा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और साधकों को ग्रामीणों के कब्जे से मुक्त कराया.

ग्रामीणों ने देखा कि दो अजनबी साधक गांव में घूम-घूमकर भिक्षा मांग रहे हैं. अज्ञात होने की वजह से उन्हें आतंकवादी समझा गया और स्थानीय लोगों ने दोनों को बंधक बना लिया. इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचित किया गया.

धरहरा पुलिस साधकों को थाने ले गई, जहां उनसे कड़ी पूछताछ की गई. छानबीन में यह सामने आया कि दोनों साधक किसी भी आपराधिक गतिविधि से जुड़े नहीं हैं. पूछताछ के बाद यह भी साफ हुआ कि वे धार्मिक साधना में लगे हुए लोग हैं और केवल भिक्षाटन के लिए गांव पहुंचे थे.

Add Zee News as a Preferred Source

जांच में यह भी पता चला कि बीते दस दिनों से सहरसा जिले के सिमरी बरियारपुर से आए छह लोग अपने परिवार के साथ जसीडीह के मुरकट्टा स्थान में तंबू लगाकर रह रहे हैं. इन्हीं में से दो साधक अमारी गांव भिक्षाटन करने गए थे, जहां ग्रामीणों ने उन्हें पकड़ लिया.

थाना प्रभारी बंटी कुमारी ने बताया कि ग्रामीणों के संदेह पर दोनों साधकों को हिरासत में लिया गया था. लेकिन पूछताछ और जांच के बाद कोई आपराधिक गतिविधि से संबंध नहीं मिलने पर उन्हें पीआर बॉन्ड पर छोड़ दिया गया. उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि बिना वजह अफवाहों और संदेह में न पड़ें.

इनपुट- प्रशांत कुमार

ये भी पढ़ें- सूर्या हांसदा मुठभेड़ की सीबीआई जांच की मांग, राज्यपाल से मिला भाजपा का शिष्टमंडल

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Munger News

Trending news

Munger News
Munger News: अमारी गांव में साधकों को आतंकी समझकर ग्रामीणों ने बनाया बंधक
Katihar News
कटिहार के रिहायशी इलाके में घुसा भेड़िया, आधा दर्जन लोग जख्मी
Muzaffarpur News
महागठबंधन की यात्रा में विवाद, PM मोदी की माता पर टिप्पणी को लेकर कानूनी कार्रवाई
Prashant Kishor
'सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी, पीएम को गाली देने वालों को सजा मिले': प्रशांत किशोर
Bihar Chunav GK
Bihar Chunav GK: सबसे कम समय के लिए बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे?
Amrapali Dubey news
आम्रपाली दुबे ने अरविंद अकेला के 'कजरा कमर में' पर बनाई रील, जीता फैंस का दिल
Jharkhand news
सूर्या हांसदा मुठभेड़ की सीबीआई जांच की मांग, राज्यपाल से मिला भाजपा का शिष्टमंडल
Bihar SIR
मतदाता सूची में दावे और आपत्तियों के लिए सिर्फ 3 दिन शेष, अब तक 117 आपत्तियां दर्ज
PM Modi
PM मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी: राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का पुतला दहन
Satish Chandra Dubey
'विपक्ष कर रहा लोगों को गुमराह', राहुल, पप्पू और तेजस्वी पर सतीश चंद्र दुबे का हमला
;