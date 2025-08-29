Munger News: अमारी गांव में साधकों को आतंकी समझकर ग्रामीणों ने बनाया बंधक, पुलिस ने कराया मुक्त

मुंगेर: धरहरा थाना क्षेत्र के अमारी गांव में शुक्रवार को अफरातफरी का माहौल तब बन गया जब दो साधक भिक्षाटन करने गांव पहुंचे. ग्रामीणों ने उन्हें संदेह के आधार पर आतंकी समझ लिया और पकड़कर बंधक बना लिया. घटना की सूचना मिलते ही धरहरा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और साधकों को ग्रामीणों के कब्जे से मुक्त कराया.

ग्रामीणों ने देखा कि दो अजनबी साधक गांव में घूम-घूमकर भिक्षा मांग रहे हैं. अज्ञात होने की वजह से उन्हें आतंकवादी समझा गया और स्थानीय लोगों ने दोनों को बंधक बना लिया. इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचित किया गया.

धरहरा पुलिस साधकों को थाने ले गई, जहां उनसे कड़ी पूछताछ की गई. छानबीन में यह सामने आया कि दोनों साधक किसी भी आपराधिक गतिविधि से जुड़े नहीं हैं. पूछताछ के बाद यह भी साफ हुआ कि वे धार्मिक साधना में लगे हुए लोग हैं और केवल भिक्षाटन के लिए गांव पहुंचे थे.

जांच में यह भी पता चला कि बीते दस दिनों से सहरसा जिले के सिमरी बरियारपुर से आए छह लोग अपने परिवार के साथ जसीडीह के मुरकट्टा स्थान में तंबू लगाकर रह रहे हैं. इन्हीं में से दो साधक अमारी गांव भिक्षाटन करने गए थे, जहां ग्रामीणों ने उन्हें पकड़ लिया.

थाना प्रभारी बंटी कुमारी ने बताया कि ग्रामीणों के संदेह पर दोनों साधकों को हिरासत में लिया गया था. लेकिन पूछताछ और जांच के बाद कोई आपराधिक गतिविधि से संबंध नहीं मिलने पर उन्हें पीआर बॉन्ड पर छोड़ दिया गया. उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि बिना वजह अफवाहों और संदेह में न पड़ें.

इनपुट- प्रशांत कुमार

