मुंगेर हिंसा: 9 नामजद समेत 20 से 25 पर FIR, 7 गिरफ्तार, इलाके में भारी पुलिस बल तैनात

Munger News: मुंगेर में मारपीट और पथराव मामले में 9 व्यक्ति को नामजद और दोनों पक्ष से 20 से 25 अज्ञात व्यक्ति पर प्राथमिकी दर्ज की गई है. एहतियात को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह चुस्त और मुस्तैद है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 28, 2026, 10:10 PM IST

Trending Photos

मुंगेर पथराव के बाद क्षेत्र में पुलिस बल तैनात
मुंगेर: शुक्रवार की देर शाम हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र के नगर परिषद के शेख टोला और सिंहपुर के बीच स्थित पुलिया के निकट दो पक्षों के बीच मारपीट मामले में पुलिस हर बिंदुओं पर जांच के साथ मारपीट में शामिल शरारती तत्वों की पहचान और प्राथमिकी के बाद उसकी गिरफ्तारी में जुटी है. देर शाम मारपीट और पथराव की घटना के बाद जिलाधिकारी निखिल धनराज, एसपी सैयद इमरान मसूद समेत एसडीएम राजीव रोशन, एसडीपीओ अनिल कुमार, प्रशिक्षु थानाध्यक्ष सह डीएसपी मिथिलेश कुमार तिवारी, इंस्पेक्टर अरविंद कुमार समेत पुलिस पदाधिकारी और भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी ली और देर रात तक डटे रहे. 

वहीं, दूसरे दिन शनिवार को भी इस क्षेत्र में पुलिस बलों की मुस्तैदी रही. शनिवार की देर रात की घटना के बाद डीएम और एसपी ने लोगों से शांति और सौहार्द्र बनाए रखने की अपील की. प्रशासन ने सद्भाव और समरसता में खलल डालने वाले और माहौल बिगाड़ने वालों को कड़ी चेतावनी दी है. 

हवेली खड़गपुर पुलिस ने पूरी घटना की तहकीकात और उसने शामिल चिन्हित व्यक्तियों पर प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है. हवेली खड़गपुर थाना कांड संख्या 79/26 दर्ज करते हुए 09 व्यक्ति को नामजद आरोपी बनाया गया है. दोनों पक्षों से 20-25 अज्ञात व्यक्ति पर प्राथमिकी दर्ज किया है. त्वरित कार्रवाई करते हुए 7 व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है. 

प्रशिक्षु थानाध्यक्ष सह डीएसपी मिथिलेश कुमार तिवारी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति में सिंहपुर निवासी रविंद्र मंडल का पुत्र सोनू कुमार, स्व. राजेंद्र प्रसाद सिंह का पुत्र जितेंद्र कुमार, मोमिन टोला निवासी मो. कारू का पुत्र मो. रिजवान, स्व. शमशेर आलम का पुत्र मो. अदनान सामी, नौशाद अंसारी का पुत्र मो. मुर्शाद, स्व. नसीम अंसारी का पुत्र मो. शेरु अंसारी और शेख टोला निवासी रुस्तम खान का पुत्र शाबिद खान शामिल हैं. अन्य नामजदों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है. माहौल बिगाड़ने वालों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा.

रिपोर्ट: प्रशांत कुमार

यह भी पढ़ें: Holi 2026: होली पर नहीं चलेगा हुड़दंग, पूरे बिहार में पुलिस अलर्ट

