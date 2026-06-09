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ताइक्वांडो में मुंगेर का जलवा: राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जीते 6 स्वर्ण समेत 10 पदक

Munger News: मुंगेर के खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए छह स्वर्ण, तीन रजत और एक कांस्य पदक प्राप्त किया. निखिल ने बताया कि सभी स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी आगामी राष्ट्रीय प्रतियोगिता मे बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगे.

Edited By:Shailendra
Published: Jun 09, 2026, 08:30 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 08:30 PM IST
ताइक्वांडो में मुंगेर का जलवा: राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जीते 6 स्वर्ण समेत 10 पदक
Image Credit: 37वीं बिहार राज्य ताइक्वांडो प्रतियोगिता में मुंगेर ने 6 स्वर्ण पदक प्राप्त कर जिले का मान बढ़ाया

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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