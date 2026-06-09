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मुंगेर: कैमूर (भभुआ) में 5 से 7 जून के बीच आयोजित 37वीं बिहार राज्य ताइक्वांडो प्रतियोगिता में के खिलाड़ियों ने 6 स्वर्ण पदक जीता. इस बारे में जानकारी देते हुए जिला ताइक्वांडो संघ के सचिव निखिल कुमार ने बताया कि इस प्रतियोगिता में बिहार के कई जिलों से लगभग 350 खिलाड़ियों ने भाग लिया.
इसमें मुंगेर के खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए छह स्वर्ण, तीन रजत और एक कांस्य पदक प्राप्त किया. उन्होंने बताया कि कैडेट बालक वर्ग में आंनद राज (पुमसे) ने स्वर्ण, शौर्य राज (फ्री स्टाइल) में कांस्य, जूनियर बालक वर्ग के अंडर 45 किलोग्राम भार वर्ग में आदित्य कुमार ने स्वर्ण, अंडर 48 किलोग्राम में प्रणव राज ने स्वर्ण, अंडर 58 किलोग्राम वर्ग में सौरव कुमार ने स्वर्ण, अंडर 45 किलोग्राम में लकी कुमार ने रजत, फ्री स्टाइल पुमसे में आदित्य कुमार ने रजत, सीनियर बालिका वर्ग के अंडर 49 किलोग्राम वर्ग में कुमारी सृष्टि ने स्वर्ण, फ्री स्टाइल पुमसे में कुमारी सृष्टि ने स्वर्ण पदक हासिल किया.
निखिल ने बताया कि सभी स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी आगामी राष्ट्रीय प्रतियोगिता मे बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगे. वहीं, गोल्ड मैडल लेकर मुंगेर पहुंची कुमारी सृष्टि बताती है कि अंडर-14 में मैंने गोल्ड मैडल प्राप्त हुआ मेरा फाइनल मुकाबला गया जिला की खिलाड़ी के साथ हुआ था. उन्होंने कहा कि मेरी कोशिश के में नेशनल चैनल में गोल्ड मेडल लाऊं और मुंगेर और बिहार का नाम रोशन करूं.
रिपोर्ट: प्रशांत कुमार