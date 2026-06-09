इसमें मुंगेर के खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए छह स्वर्ण, तीन रजत और एक कांस्य पदक प्राप्त किया. उन्होंने बताया कि कैडेट बालक वर्ग में आंनद राज (पुमसे) ने स्वर्ण, शौर्य राज (फ्री स्टाइल) में कांस्य, जूनियर बालक वर्ग के अंडर 45 किलोग्राम भार वर्ग में आदित्य कुमार ने स्वर्ण, अंडर 48 किलोग्राम में प्रणव राज ने स्वर्ण, अंडर 58 किलोग्राम वर्ग में सौरव कुमार ने स्वर्ण, अंडर 45 किलोग्राम में लकी कुमार ने रजत, फ्री स्टाइल पुमसे में आदित्य कुमार ने रजत, सीनियर बालिका वर्ग के अंडर 49 किलोग्राम वर्ग में कुमारी सृष्टि ने स्वर्ण, फ्री स्टाइल पुमसे में कुमारी सृष्टि ने स्वर्ण पदक हासिल किया.