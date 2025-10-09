Munger: गया-हावड़ा एक्सप्रेस से कटकर युवक की मौत, घंटों तक ट्रैक पर पड़ा रहा शव... गुजरती रहीं ट्रेनें

Munger: धरहरा रेलवे-स्टेशन के अदलपुर गांव में गया-हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन से कटकर एक युवक की मौत हो गई. लेकिन स्थानीय पुलिस और रेलवे पुलिस के अधिकारी मौके पर मौजूद रहने के बावजूद शव को काफी देर तक ट्रैक से नहीं हटाया गया.
Munger News: गुरुवार (9 अक्टूबर) की देर शाम को धरहरा रेलवे-स्टेशन के अदलपुर गांव स्थित पोल संख्या 367/33 के समीप डाउन गया-हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन से कटकर एक अज्ञात युवक की मौत हो गई. मृतक की उम्र करीब 35 वर्ष बताई जा रही है. घटना की सूचना मिलते ही स्टेशन मास्टर ने आरपीएफ को जानकारी दी. सबसे हैरानी कर देने वाली बात तो ये रही कि शव ट्रैक पर पड़ा रहा और ट्रेनें उस ट्रैक से होकर गुजरती रहीं.
ट्रैक पर पड़ा रहा शव
धरहरा थाना के एएसआई मोहम्मद शरीफ उल हक एवं एएसआई विभूति चंद्र मिश्रा अपने पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया. हालांकि इस दौरान मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर देखने को मिली. ट्रैक पर शव पड़ा रहा और कई ट्रेनें उस ट्रैक से गुजरती रहीं. स्थानीय पुलिस और रेलवे पुलिस के अधिकारी मौके पर मौजूद रहने के बावजूद शव को काफी देर तक ट्रैक से नहीं हटाया गया.
ट्रेनों का परिचालन रहा जारी
सूत्रों के अनुसार, शव की मौजूदगी की जानकारी होने के बावजूद ब्रह्मपुत्र मेल और हावड़ा सुपर एक्सप्रेस जैसी कई ट्रेनों का परिचालन जारी रहा. इस संबंध में स्टेशन प्रबंधक ललित कुमार ने बताया कि उच्च अधिकारियों के निर्देश पर ट्रेन परिचालन जारी रखा गया. आरपीएफ सब इंस्पेक्टर जेआर मीणा अपने आरपीएफ हेड कांस्टेबल शेखर राय, कांस्टेबल अनुज यादव के साथ घटनास्थल पर पहुंचे.
रिपोर्ट: प्रशांत कुमार, मुंगेर