जब खूंखार नक्सली सुरेश कोड़ा ने पुलिस के सामने जोड़े हाथ और बोला- 'STF जिंदाबाद'

मुंगेर: स्पेशल एरिया कमिटी के कमांडर और सशत्र नक्सली दस्ता के सदस्य और सरकार की ओर से तीन लाख का इनामी नक्सली सुरेश कोड़ा ने बुधवार को मुंगेर पुलिस केंद्र में पुलिस उपमहानिरक्षक राकेश कुमार के समक्ष सरेंडर किया. आत्म-समर्पण के बाद सभी अधिकारीयों ने नक्सली के साथ के फोटो सेशन किया. जहां जिलाधिकारी निखिल धनरज और डीआईजी राकेश कुमार ने नक्सली सुरेश कोड़ा को माइक पर कुछ बोलने के लिए कहा. नक्सली ने कहा कि हम आत्म समर्पण कर दिए है, जो गलती हुई है उसे माफ कर दें और एसटीएफ जिन्दाबाद का जोर जोर से नारे लगाने लगा. नक्सली के नारे को सुनकर सभी अधिकारी हंसने लगे.

इन चर्चित मामलों में शामिल रहा है सुरेश कोड़ा

2008 में मुंगेर जिला के धरहरा थानान्तर्गत कुमरपुर गांव के चौकीदार की टांगी से गला काटकर हत्या.

2010 में जमुई जिला के चरकापत्थर थानान्तर्गत ढ़ाकोटाड़ के चौकीदार की हत्या.

2012 में जमुई के खैरा प्रखण्ड कार्यालय में बम बिस्फोट कर कार्यालय उड़ाने का मामला है.

2014 में जमुई के नवीनगर बालु घाट के पास जेसीबी पोकलेन मशीन में आग लगाने के बाद मजूदरों का अपहरण.

2017 में लखीसराय जिला के कजरा के बुधौली बंकर पंचायत की उप मुखिया के पति सुनील यादव हत्या.

2018 में कजरा थानान्तर्गत कानीमोह के पास एक ग्रामीण महिला बसंती देवी की गला रेत कर हत्या.

2018 में जमुई जिला के बरहट थानान्तर्गत पचेश्वरी स्कुल में रह रहे कुमरतरी गांव के दो सगे भाई प्रमोद कोड़ा और मदन कोड़ा को गोली मारकर हत्या.

2018 मुंगेर के हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र के खड़गपुर झील परिसर में सात वाहनों में फूंकने और आठ मजदूरों का अगवा.

2019 में लखीसराय जिला के चानन थानान्तर्गत मननपुर बस्ती मुशहरी टोला के पास मदन यादव एवं छोटु साव की हत्या कर दी थी.

2019 लखीसराय के पीरीबाजार थाना क्षेत्र के मिठु जंगल व पहाड़ी क्षेत्र में नक्सली और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़.

2020 में पीरीबाजार थाना क्षेत्र के केवड़िया पहाड़ी जाने वाले जंगल एवं पहाड़ी क्षेत्र में आइडी बम लगाकर पुलिस को उड़ाने की साजिश.

2021 में कजरा थानान्तर्गत बुधौली बनकर पंचायत के राजघाट कोल के पास सड़क निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के साथ मारपीट.

2021 में मुंगेर के लड़ैयाटांड़ थाना क्षेत्र के ग्राम मथुरा के समीप अजीमगंज पंचायत के नव निर्वाचित मुखिया परमानन्द टुडू की गला रेतकर.

2021 में लखीसराय के पीरीबाजार थाना क्षेत्र के दीपक कुमार का अपहरण.

2022 में कुरवा पहाड़ी पर नक्सलरोधी अभियान में लगे सुरक्षा बलों पर गोलीबारी करने जाल में फंसाकर हमला की कोशिश.

वहीं, आत्म-समर्पण किये गए हथियार सभी पुलिस जवान के लुटे हुए हथियार हैं.

रिपोर्ट: प्रशांत कुमार

