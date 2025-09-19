Bihar Politics: मुंगेर में NDA का शक्ति प्रदर्शन, स्वास्थ्य मंत्री बोले- 'हर घर पहुंचा विकास'
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2928860
Zee Bihar JharkhandBH Munger

Bihar Politics: मुंगेर में NDA का शक्ति प्रदर्शन, स्वास्थ्य मंत्री बोले- 'हर घर पहुंचा विकास'

Bihar Politics: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मुंगेर में आयोजित NDA कार्यकर्ता सम्मेलन में डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों को गिनाया गया. स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय व रामकृपाल यादव ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कार्यकर्ताओं से चुनावी तैयारी में पूरी ताकत झोंकने का आह्वान किया.

Edited By:  Shubham Raj|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 19, 2025, 06:10 PM IST

Trending Photos

मुंगेर में NDA का शक्ति प्रदर्शन
मुंगेर में NDA का शक्ति प्रदर्शन

Bihar Politics: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए (NDA) गठबंधन ने कमर कस ली है. इसी क्रम में शुक्रवार को मुंगेर विधानसभा क्षेत्र के नगर भवन में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया. कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया. बता दें कि सम्मेलन में बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय, पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री रामकृपाल यादव, सुल्तानगंज विधायक ललित मंडल, मुंगेर विधायक प्रणव कुमार यादव सहित गठबंधन के जिलाध्यक्ष और कई वरीय नेता उपस्थित रहे.

यह भी पढ़ें: सम्राट, मंगल, दिलीप, अशोक और संजय जायसवाल, प्रशांत किशोर ने सभी को लपेट दिया

मंच से संबोधित करते हुए नेताओं ने सरकार की उपलब्धियों को गिनाया और कार्यकर्ताओं से आगामी चुनाव में पूरी ताकत से जुटने का आह्वान किया. स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की डबल इंजन सरकार ने हर गांव-गली तक विकास पहुंचाया है. गरीबों को घर, अनाज, बिजली, इलाज और रसोई तक गैस पहुंचाकर लोगों का जीवन बदलने का काम किया गया है. 

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने आगे कहा कि आज ऐसा कोई घर नहीं बचा है, जहां नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की योजना नहीं पहुंची होगी और लाभ नहीं मिला होगा. स्वास्थ मंत्री ने विरोधी दल पर निशाना साधते हुए कहा कि वे लोग विकास की बात नहीं करते, सिर्फ विकास के मुद्दे को भटकाना चाहते है और अनर्गल बयान देते हैं. राहुल गांधी द्वारा GEN-Z को लोकतंत्र की रक्षा करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वह अटपटे बयानों से जाने-जाते है, ऐसा बयान वही दे सकते हैं. और यह बयान कतई उचित नहीं है.  

वहीं तेजस्वी यादव के कलम बांटने के सवाल पर उन्होंने कहा कि लोगों को राजद के शासन काल को देखा है और उनके शासन काल में क्या-क्या हुआ था, वह लोगों के स्मरण पटल पर है. अब वह कुछ भी बांटे या बोले जनता सच्चाई जानती है.  

वहीं भारत सरकार के पूर्व मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार को विकसित बनाना चाहते हैं. इसको लेकर लगातार प्रयास किया जा रहा है.  उन्होंने कहा अब हमलोगों को लालटेन युग में नहीं आना है. उन्होंने कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है. उन्होंने यह भी कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को वोट देंगे तो विकास सोनिया गांधी और राहुल गांधी का होगा. एनडीए को वोट दीजिएगा तो आपके परिवार का विकास होगा. 

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को अपनी चिंता नहीं है, लेकिन बिहार में घुसपैठिया की चिंता कर रहे है. ये लोग जो घूम रहे हैं, कैसे बचाया जाये उसकी चिंता और समाधान ढूढ़ने का काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा बिहार में जो ये लोग यात्रा कर रहे हैं. वह घुसपेठियों को बचाने की चिंता है. सम्मेलन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए और नेताओं के संबोधन को ध्यानपूर्वक सुना. उत्साह और जोश से भरे कार्यकर्ताओं ने आगामी चुनाव में एनडीए को मजबूत समर्थन दिलाने का संकल्प लिया. यह सम्मेलन एनडीए के चुनावी अभियान को धार देने वाला माना जा रहा है.

इनपुट- प्रशांत कुमार

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

TAGS

Bihar politicsMunger NewsBihar News

Trending news

Pappu Yadav
राहुल गांधी के 'वोट चोरी' के आरोपों के समर्थन में उतरे पप्पू यादव
ranchi crime news
रांची में पत्थर से कूचकर युवक की हत्या, सबूत छिपाने के लिए शव जलाया
Prashant Kishor
सम्राट, मंगल, दिलीप, अशोक और संजय जायसवाल, प्रशांत किशोर ने सभी को लपेट दिया
Begusarai News
हत्या या हादसा? नदी में मिली लापता पेट्रोल पंप मालिक की लाश, जांच में जुटी पुलिस
Jharkhand farmer news
जमशेदपुर में किसानों के लिए कार्यशाला, वैज्ञानिक खेती और बाजार रणनीति पर जोर
Akshara Singh news
भोजपुरी क्वीन अक्षरा सिंह का 'बदन पे सितारे लपेटे हुए' गाने पर दिखा खास अंदाज
DUSU Election 2025
DUSU Election: बिहार की बेटी का दिल्ली में डंका, दीपिका झा बनीं डूसू संयुक्त सचिव
Bihar News
मुख्य पार्षद के घर पर चला बुलडोजर, हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने की कार्रवाई
Prashant Kishor
'7वीं फेल हैं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी', बिहार चुनाव से पहले पीके का बड़ा धमाका
Vijay Chaudhary
Bihar Politics: 'माई बहन योजना के नाम पर ठगी', विजय चौधरी का विपक्ष पर प्रहार
;