Munger News: शादी के 9 दिन बाद नवविवाहिता प्रेमी संग हुई नौ दो ग्यारह, गहने-जेवर भी ले गई साथ

Munger News: खबर मुंगेर से है, जहां शादी के नव दिन बाद नव विवाहिता अपने प्रेमी संग फरार हो गई. जांच के दौरान यह बात सामने आई कि दुल्हन अपने साथ गहने-जेवर और घर में रखी नकदी भी ले गई है.

Dec 14, 2025, 06:53 AM IST

Munger News: बिहार में प्रेम प्रसंग की एक घटना चर्चा का विषय बन गई है. मुंगेर जिले के तारापुर थाना क्षेत्र में शादी के महज नौ दिन बाद ही नवविवाहिता ससुराल से फरार हो गई. आरोप है कि दुल्हन अपने साथ घर के गहने और नकद रुपए भी ले गई. पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर कार्रवाई करते हुए दुल्हन को धनबाद से सकुशल बरामद कर लिया है.

शादी के बाद दुल्हन फरार
यह पूरा मामला मुंगेर जिले के तारापुर थाना क्षेत्र का है, जहां एक युवती की शादी एक दिसंबर को तारापुर थाना क्षेत्र के युवक के साथ हुई थी. दो दिसंबर को विदाई के बाद दुल्हन ससुराल पहुंची. शुरुआती दिनों में सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन 10 दिसंबर की शाम दुल्हन अचानक घर से लापता हो गई.

गहने-जेवर और नकद भी ले गई साथ
घटना के बाद ससुराल पक्ष के लोगों ने उसकी काफी तलाश की, लेकिन जब उसका पता नहीं चल सका, तब इसकी सूचना ससुराल पक्ष ने मायके वालों को दी, जिसके बाद दोनों पक्षों ने काफी खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. जांच के दौरान यह बात सामने आई कि दुल्हन अपने साथ गहने-जेवर और घर में रखी नकदी भी ले गई है.

प्रेम प्रसंग से जुड़ा है पूरा मामला
दुल्हन की मां ने तारापुर थाना में आवेदन देकर आरोप लगाया कि धनबाद निवासी एक युवक, जो पहले पड़ोसी था और घर में आना-जाना रखता था, उसने उसकी बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया है. कहा जा रहा है कि यह पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है. इस घटना को लेकर अब तरह-तरह की चर्चा हो रही है.

मामले की जांच में जुटी पुलिस
बताया गया कि दुल्हन की पढ़ाई-लिखाई नानी के घर धनबाद में हुई थी और शादी उसकी सहमति से हुई थी. तारापुर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की. जानकारी के मुताबिक, पुलिस ने मोबाइल लोकेशन के आधार पर कार्रवाई करते हुए दुल्हन को धनबाद से बरामद कर लिया है. पुलिस अब आगे मामले की जांच कर रही है.

