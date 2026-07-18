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साहब ने फोन नहीं उठाया, इनवर्टर 2 साल से धूल फांक रहा... मुंगेर में मोबाइल की रोशनी में हुआ मरीजों का इलाज

Munger Sadar Hospital: इमरजेंसी वार्ड करीब आधे घंटे तक अंधेरे में डूबा रहा. रात लगभग 10:30 बजे से 11:00 बजे के बीच बिजली आपूर्ति बाधित होने से डॉक्टरों को मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाकर मरीजों का इलाज करना पड़ा.

Edited By:Shailendra Reported By:Zee Bihar-Jharkhand Web Team
Published: Jul 18, 2026, 05:33 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 05:33 PM IST
साहब ने फोन नहीं उठाया, इनवर्टर 2 साल से धूल फांक रहा... मुंगेर में मोबाइल की रोशनी में हुआ मरीजों का इलाज
Image Credit: (Z News) मुंगेर में बिजली कटते ही थम गईं ऑक्सीजन की सांसें, मची अफरातफरीSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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