/साहब ने फोन नहीं उठाया, इनवर्टर 2 साल से धूल फांक रहा... मुंगेर में मोबाइल की रोशनी में हुआ मरीजों का इलाज

मुंगेर जिले के मॉडल सदर अस्पताल की आपातकालीन स्वास्थ्य व्यवस्था की हकीकत का एक वीडियो वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो गुरुवार रात उस समय का है, जब इमरजेंसी वार्ड करीब आधे घंटे तक अंधेरे में डूबा रहा. रात लगभग 10:30 बजे से 11:00 बजे के बीच बिजली आपूर्ति बाधित होने से डॉक्टरों को मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाकर मरीजों का इलाज करना पड़ा. अंधेरे के कारण गंभीर मरीजों की जांच, दवा लिखने और इलाज में कठिनाई हुई. बिजली नहीं रहने से ऑक्सीजन सपोर्ट भी प्रभावित भी रहा, जिससे मरीजों और उनके परिजनों में अफरातफरी का माहौल बन गया. वार्ड में भर्ती मरीजों के परिजन मोबाइल की रोशनी में अपने मरीजों की देखभाल करते और हाथ से पंखा झलते नजर आए.