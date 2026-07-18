/साहब ने फोन नहीं उठाया, इनवर्टर 2 साल से धूल फांक रहा... मुंगेर में मोबाइल की रोशनी में हुआ मरीजों का इलाज

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मुंगेर जिले के मॉडल सदर अस्पताल की आपातकालीन स्वास्थ्य व्यवस्था की हकीकत का एक वीडियो वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो गुरुवार रात उस समय का है, जब इमरजेंसी वार्ड करीब आधे घंटे तक अंधेरे में डूबा रहा. रात लगभग 10:30 बजे से 11:00 बजे के बीच बिजली आपूर्ति बाधित होने से डॉक्टरों को मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाकर मरीजों का इलाज करना पड़ा. अंधेरे के कारण गंभीर मरीजों की जांच, दवा लिखने और इलाज में कठिनाई हुई. बिजली नहीं रहने से ऑक्सीजन सपोर्ट भी प्रभावित भी रहा, जिससे मरीजों और उनके परिजनों में अफरातफरी का माहौल बन गया. वार्ड में भर्ती मरीजों के परिजन मोबाइल की रोशनी में अपने मरीजों की देखभाल करते और हाथ से पंखा झलते नजर आए.
इमरजेंसी वार्ड में उस समय कई गंभीर मरीज भर्ती थे, जिनमें महिला मरीज भी शामिल थीं. कई मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर थे, लेकिन बिजली कटते ही ऑक्सीजन की आपूर्ति भी बाधित हो गई. डॉक्टर अपने चैंबर में अंधेरे के बीच मोबाइल की फ्लैशलाइट की मदद से मरीजों का प्रिस्क्रिप्शन लिखते रहे. जीएनएम के छात्र भी मोबाइल की रोशनी दिखाकर डॉक्टरों की मदद करते रहे. पूरे वार्ड में ऐसा माहौल था कि हर व्यक्ति अपने मोबाइल की टॉर्च के सहारे व्यवस्था संभालने की कोशिश कर रहा था.
सबसे गंभीर सवाल यह है कि अस्पताल के नए भवन में आपातकालीन बिजली व्यवस्था के लिए बीएमसीआईएल की ओर से इनवर्टर उपलब्ध कराया जा चुका है, लेकिन करीब दो वर्षों से उसका कनेक्शन नहीं किया गया है. नतीजा यह है कि बिजली कटते ही इमरजेंसी जैसी महत्वपूर्ण सेवा भी पूरी तरह प्रभावित हो जाती है. अगर बैकअप व्यवस्था समय पर चालू होती तो मरीजों को इस तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता.
बेलन बाजार निवासी राघव कुमार, जो अपने परिजन के साथ अस्पताल में मौजूद थे. उन्होंने बताया कि बिजली करीब आधे घंटे तक गुल रही. उन्होंने कहा कि इस दौरान अस्पताल अधीक्षक को कई बार फोन किया गया, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुआ. उनका कहना था कि अगर इसी दौरान किसी गंभीर मरीज की जान चली जाती, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता. मॉडल अस्पताल कहलाने वाले संस्थान में इस तरह की व्यवस्था चिंता का विषय है.
हवेली खड़गपुर प्रखंड के प्रसंडो गांव से अपनी मां मनोरमा देवी को इलाज के लिए लेकर आए परिजनों ने बताया कि मरीज की हालत पहले से गंभीर थी और ऊपर से बिजली नहीं रहने के कारण परेशानी और बढ़ गई. उन्होंने कहा कि डॉक्टर भी मोबाइल टॉर्च की रोशनी में मरीज को देख रहे थे. अगर बिजली जल्द नहीं आती तो मजबूरी में मरीज को निजी अस्पताल ले जाना पड़ता. उनका कहना था कि मरीज का रक्तचाप बढ़ा हुआ था और पूरा परिवार चिंता में था.
रात्रि ड्यूटी पर तैनात इमरजेंसी चिकित्सक डॉ. राजीव रोशन ने बताया कि बिजली नहीं रहने से इलाज करने में काफी दिक्कत हुई. अंधेरे के कारण मरीजों की सही तरीके से जांच नहीं हो पा रही थी. मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाकर मरीजों को देखना पड़ा और उसी रोशनी में दवा लिखनी पड़ी. उन्होंने बताया कि बिजली बाधित रहने के दौरान ऑक्सीजन सपोर्ट भी प्रभावित हुआ और करीब 45 मिनट तक स्वास्थ्यकर्मियों को कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ा.
गुरुवार रात मॉडल सदर अस्पताल में सामने आई तस्वीर ने जमीनी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए. इमरजेंसी जैसी संवेदनशील सेवा में आधे घंटे तक अंधेरा छाया रहा, मरीज और परिजन भगवान भरोसे रहे और मौके पर किसी जिम्मेदार अधिकारी के नहीं पहुंचने से लोगों में नाराजगी देखी गई. करोड़ों रुपये की लागत से बने मॉडल अस्पताल में अगर आपातकालीन बिजली की बैकअप व्यवस्था भी समय पर चालू नहीं हो पाती है, तो यह केवल तकनीकी लापरवाही नहीं, बल्कि मरीजों की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मामला माना जा रहा है.
रिपोर्ट: प्रशांत कुमार