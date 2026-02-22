Munger News: गंगा में नाव असंतुलित होने से PG छात्र लापता, SDRF का सर्च ऑपरेशन जारी

Munger/मुंगेर: मुंगेर जिले के हेमजापुर थाना क्षेत्र के दुर्गापुर गांव में 22 फरवरी, 2026 रविवार दोपहर गंगा नदी में एक दर्दनाक हादसा हो गया. नाव असंतुलित होने के दौरान उसे संभालने के प्रयास में गहरे पानी में कूदे एक 24 वर्षीय युवक के लापता हो जाने से इलाके में सनसनी फैल गई. घटना के बाद गांव में मातम का माहौल है.

लापता युवक की पहचान जय कुमार के रूप में हुई है. वह दुर्गापुर निवासी राजेश सिंह का पुत्र बताया जा रहा हैं. जय कुमार पीजी के छात्र था. उनकी माता का निधन बचपन में ही हो गया था, जिसके बाद दादा-दादी ने उनका पालन-पोषण किया. वह तीन बहनों के इकलौते भाई है. बीए फाइनल की पढ़ाई पूरी करने के बाद वे स्नातकोत्तर (PG) में पढ़ाई कर रहा है. उसके पिता पेशे से चालक हैं.

जानकारी के अनुसार, रविवार दोपहर करीब एक बजे जय कुमार छोटी नाव से दुर्गापुर गंगा घाट से दियारा की ओर जा रहे थे. सुंदरपुर के समीप गंगा नदी के बीच तेज हवा के कारण नाव अचानक असंतुलित हो गई. नाव को बचाने के प्रयास में वे गहरे पानी में चले गए और फिर बाहर नहीं निकल सके.

घटना की सूचना मिलते ही हेमजापुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की सहायता से खोजबीन शुरू की, लेकिन प्रारंभिक प्रयासों में सफलता नहीं मिली. करीब तीन घंटे बाद राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) की टीम घटनास्थल पर पहुंची और देर शाम तक गंगा में खोजबीन की. मगर, अभी तक युवक का कुछ पता नहीं चल पाया है. स्थानीय गोताखोर भी लगातार नदी में युवक की तलाश में जुटे हुए हैं.

थानाध्यक्ष नीरज कुमार और अंचल राजस्व अधिकारी सुधांशु शेखर मिश्रा ने बताया कि युवक की तलाश के लिए महाजाल का भी उपयोग किया जाएगा. प्रशासन द्वारा हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं.

घटना की सूचना मिलते ही युवक के पिता मौके पर पहुंचे और बेटे के गम में फूट-फूटकर रो पड़े. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. पूरे गांव में शोक की लहर व्याप्त है. ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द से जल्द युवक को खोज निकालने की मांग की है.

रिपोर्ट: प्रशांत कुमार

